"Pronta al bis, ecco cosa ho fatto in 5 anni"

Ora parla la sindaca. Milena Garavini, prima cittadina di Forlimpopoli, interviene con una lunga lettera al Carlino in merito alla propria disponibilità a ricandidarsi per un secondo mandato e al ‘tentennare’ del Partito Democratico. Non lo fa come iscritta al Pd, specifica, ma come "rappresentante pro tempore della comunità di Forlimpopoli". Rimarca subito quanto fatto in questi quasi 5 anni, un "lavoro intenso per realizzare il programma di mandato", elencando la riqualificazione del centro storico, di Selbagnone e di molte strade, percorsi ciclabili, il collegamento veloce Forlì–Forlimpopoli, il supporto all’insediamento di nuove realtà produttive, quali Brn Village e Bakery, il rilancio del progetto artusiano, la ristrutturazione dell’ex–Rosetti dedicato alle realtà giovanili, la Mattoncinoteca, oltre ai finanziamenti ottenuti per sviluppare altri lavori. Ricorda come "mesi fa" si sia resa disponibile per una ricandidatura.

"La mia non è mai stata e mai sarà una posizione personalistica – ribadisce –, so bene quali sono le condizioni politiche necessarie per proporre un progetto di governo, ma credo che le condizioni debbano essere cercate e trovate a partire dai progetti, dalle idee, da quanto fatto e da fare, lavorando per aggregare, unire, smussare, confrontarsi, secondo lo spirito civico e solidale proprio della nostra comunità". Entra poi in merito alla questione Pd: "Credo che, come principale partito del centro sinistra – afferma la sindaca –, debba uscire dalle logiche chiuse di ‘palazzo’ e abbia il dovere di aprire un grande cantiere di confronto programmatico su Forlimpopoli e il suo futuro, partendo dalle cose realizzate, frutto del mandato di governo sostenuto dallo stesso Pd. Da qui la mia disponibilità, che ribadisco, ad una ricandidatura aperta al dialogo con la città. A questo credo debba essere ricondotta la discussione a Forlimpopoli in casa Pd, anche rispetto al metodo da seguire per l’individuazione della candidatura, posto che partiamo da un sindaco uscente al primo mandato".

Nel nostro articolo del 30 novembre avevamo riportato come il Pd di Forlimpopoli avesse proceduto con un sondaggio interno al direttivo sull’operato della sindaca. "Le modalità ‘sondaggistiche’ rivolte ad una platea ristretta e dal finale ‘anonimo’ – afferma – non mi pare rappresentino la strada giusta per aprire una discussione di ampio respiro, sminuiscono il valore politico di un percorso che deve essere franco, aperto e non aiutano a creare unità e aggregazione anche verso altre realtà". Nello stesso articolo avevamo anche menzionato la possibilità di un suo passo indietro. "Non solo non ho alcuna intenzione di dimettermi – afferma –, ma intendo continuare a lavorare con tutte le mie forze per portare a compimento il programma per il quale sono stata eletta assieme alla maggioranza, il che mi pare il contributo migliore che posso dare alla mia città ed anche al centro sinistra".

Matteo Bondi