Pronte 900 calze a Terra del Sole e Modigliana

In piazza d’Armi a Terra del Sole la vecchia con le scarpe rotte farà la sua comparsa verso le 1515.30. Non planerà a bordo della tradizionale scopa ma raggiungerà il cuore della cittadella sul ‘bolide’ allestito da Enzo e Mirko Amadori. Ad attenderla i bambini, a cui verranno distribuite le calze offerte dalla Pro loco e dalla Banda del Fuoco. "Ne abbiamo preparate 350", dice Luigi Pieraccini, ex sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, oggi presidente del sodalizio di volontariato mediceo. Un allevatore donerà ai piccoli che ne faranno richiesta uccellini da compagnia.

Nell’area della piazza in cui dalla notte della Vigilia arde una grande brace, la Banda del Fuoco distribuirà ai presenti bruschette e panettone. L’arrivo della befana sarà inoltre preceduto in mattinata dal ritrovo delle 500 abarth, che rimarranno in mostra per alcune ore nel cuore di Eliopoli. Chi sceglierà di trascorrere la giornata a Terra del Sole avrà anche l’opportunità di visitare la rassegna di presepi allestita nel Palazzo pretorio e alle 16.30 partecipare alla visita guidata a pagamento ‘C’era una volta in Romagna... davanti al presepe" (prenotazione obbligatoria via whatsapp scritto al 349.8087330).

A Modigliana lo ‘Zoc ed Nadel’ è acceso in piazza Matteotti per l’ultima giornata nella 46ª edizione con varie iniziative: pranzo offerto dalla libreria ‘Bauci Città’ che presenterà anche due graphic novel; a cena, dalle 19, la Confartigianato di Forlì con pasta e fagioli, carne in graticola e dolci caserecci; la Befana, alle 19,30 trasportata su un Ape car, porterà ai bambini 550 calze ricche di dolciumi, realizzate dal gruppo parrocchiale. Per l’occasione canterà anche il coro degli Elfi. Chiusura alle 21 con la lotteria ‘Fortuneda! La spesa mugianesa’, iniziativa promossa da Pro loco, Amministrazione comunale, commercianti e banca Bcc.