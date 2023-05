Pronti 500 letti Conto corrente per gli aiuti

Sono le tre le strutture destinate agli sfollati forlivesi: oltre alla Fiera in via Punta di Ferro (180 posti letto), ieri sono stati allestiti spazi per 65 persone al centro sociale di via Angeloni, nel quartiere Ca’ Ossi, e 100 al Ginnasio sportivo di viale della Libertà. I primi due si sono riempiti quasi subito e quasi interamente (in totale sono 500 le brande potenzialmente disponibili). Al Villa Romiti, invece, nel cuore del quartiere più colpito, è stata offerta solo prima accoglienza. Altri ricoveri, nei paesi della provincia, sono stati realizzati in emergenza: per esempio a Meldola, martedì notte, tanti hanno dormito al palasport.

"Uno dei problemi, martedì sera, è che si sono allagate anche la sede della Protezione Civile in via Cadore nonché il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo in via Lunga – spiega il sindaco Gian Luca Zattini –. Il loro aiuto sarebbe stato molto prezioso nel fornire soprattutto abiti asciutti. Ci siamo trovati in difficoltà".

Per aiutare gli sfollati, il Comune ha lanciato una raccolta fondi – "l’unica ufficiale", si sottolinea – a sostegno delle famiglie colpite dall’alluvione, "pensata per portare un supporto concreto, diretto, rapido e trasparente a chi in questo momento ne ha più bisogno". Occorre donare con un bonifico all’Iban IT48 Q 06270 13201 CC0230308064 con causale "Donazione emergenza alluvione".