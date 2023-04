"Pronti a fondare la cooperativa di comunità"

Nascerà presto nel comune di Portico e San Benedetto una cooperativa di comunità, ovvero una cooperativa sociale, "per costruire progetti che portino alla promozione del territorio". In pratica, "con l’obiettivo di affrontare alcuni problemi sociali nei piccoli paesi di montagna, derivanti dalla chiusura di servizi sociali, commerciali, economici, sanitari, turistici". Se ne è parlato lo scorso lunedì sera nel teatro comunale di Portico, con la partecipazione di un centinaio di persone. Promotori dell’iniziativa sono la maestra in pensione e consigliera comunale Marzia Marchesini e l’operatrice turistica Ulla Bisgaard Pedersen di Portico, la maestra Francesca Briccolani e l’operaio Diego Vadalà di Bocconi, il presidente della Pro loco di San Benedetto Giuliano Benacci e Giorgio Frassineti di San Benedetto in Alpe.

Spiega Macrhesini: "Dopo averne parlato varie volte, anche in pubblico, abbiamo deciso di partire con la proposta. In base ad una legge regionale del 1994, vogliamo fondare una cooperativa di comunità, cui tutti possono iscriversi, sia quelli dei tre paesi che formano il Comune, sia chi risiede fuori e trova interessante l’iniziativa". Chi vuole aderire, può iscriversi entro il 30 aprile: a Portico durante i giorni feriali all’ufficio anagrafe comunale (Serena 0543.967047) oppure sotto le logge della piazza domenica 23 aprile dalle 10 alle 12; a Bocconi contattando Francesca (328.8765580) o Diego (331.3291213); a San Benedetto domenica 16 e 23 aprile presso il Circolino (15-18). Erano presenti in massa i cittadini di Bocconi, frazione in cui all’inizio dello scorso gennaio è stato chiuso il bar ristorante La Beccona, l’unico servizio che era anche il solo punto di riferimento per gli abitanti, che sperano appunto nella costituenda cooperativa di comunità per riaprire la struttura. A questo scopo anche l’ex sindaco ed ex assessore provinciale ai servizi sociali Alberto Manni (Bocconese a Castrocaro per motivi di salute), ha inviato una pressante e calda lettera di appoggio all’iniziativa, "perché Bocconi è rimasto non solo senza bar e ristorante, ma anche senza un luogo di incontro e di socializzazione, con grande disagio per gli abitanti e anche dei tanti che abitualmente si servivano di questi preziosi servizi". A proposito della struttura La Beccona, il sindaco Maurizio Monti ha assicurato che nel bilancio sono stati trovati 150mila euro per la ristrutturazione, "anche se sarà riaperta nello stato attuale, appena si presenterà una gestione per passare poi alla ristrutturazione". All’incontro ha partecipato anche Mauro Neri, presidente di Confcooperative Romagna e abitante a San Benedetto, che ha assicurato tutto l’appoggio della sua organizzazione e ha risposto alle tante domande dei molti intervenuti.

Quinto Cappelli