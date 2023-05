Pronti a ripartire dalla musica

Santa Sofia in musica per ripartire dopo l’emergenza alluvione. Venerdì 2 giugno, alle 21, al Teatro Mentore la Banda Roveroni, diretta dal maestro Massimo Bertaccini, eseguirà il Concerto per la Repubblica. Un appuntamento tradizionale che vedrà anche la presenza del sindaco Daniele Valbonesi. Si continua sabato con il festival ‘Santa Sofia paese degli amori’ promosso dall’associazione musicale Roveroni Aps in collaborazione con le associazioni SpazioArte, Corpo Bandistico Cesare Roveroni, Tre Ponti Sport Fishing, Pro loco e il sostegno della BBC ravennate forlivese e imolese, dei Comuni di S. Sofia, Galeata e Romagna Acque. A partire dalle 16 in piazza Matteotti sketch musicali con Spazio Arte e della Banda Roveroni. Alle 21 al Parco della Resistenza concerto dei gruppi della scuola di musica. In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo al Teatro Mentore. Funzionerà uno stand gastronomico.