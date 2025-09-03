Pronto a debuttare il festival ’Come acqua’

Il tram di Bologna

3 set 2025
OSCAR BANDINI
Dal 5 al 7 settembre la valle del Bidente ospiterà tre giorni di eventi tra gli ospiti gli scrittori Alessandro Baricco e Chiara Valerio .

Lo scrittore Alessandro Baricco sarà protagonista. dell’incontro di sabato a Cusercoli

Dopo il successo dell’anteprima all’ex Atr di Forlì con il dialogo tra l’ideatore del festival Come Acqua Matteo Caccia e Marco Missiroli, dal 5 al 7 settembre per la tre giorni di narrazioni su ‘Una vita nuova’, arriveranno in Val Bidente Alessandro Baricco, Cristiano Cavina, Chiara Valerio, Cristiano Poletti, Daniela Collu, Luca Misculin, Francesco Bernocchi e Paolo Labati. "Ogni giorno ci troviamo a costruire una vita nuova senza esserne fino in fondo consapevoli. Come Acqua nella sua terza edizione – precisa Matteo Caccia – parte da qui per raccontare il mondo: dall’analisi e dal racconto del nostro desiderio di rinnovarci". Gli appuntamenti seguono il corso del fiume Bidente, toccando borghi e paesi come Santa Sofia, Galeata, Civitella, Cusercoli e Meldola, Protagonisti saranno giornalisti, letterati, artisti.

Il programma prevede: venerdì 5 settembre – Rocca di Meldola (ore 21) Chiara Valerio con Matteo Caccia in Scrivere con cura, parlare di tutto; sabato settembre – Borgo Pianetto (ore 10.30) Piccole lezioni di lettura poetica con Cristiano Poletti; 6 settembre – Osteria La Campanara (ore 13) Convivio con Paolo Labati; 6 settembre – Castello di Cusercoli (ore 21) Lasciar andare con Alessandro Baricco in dialogo con Cristiano Cavina. Si continua domenica 7 a Pianetto (ore 10.30) Piccole lezioni di lettura poetica con Cristiano Poletti; sala delle colazioni La Campanara (ore 12) Nuovo cinema Pianetto con Federico Bernocchi ed infine a Palazzo Bianchini Mortani alle 18 Viaggiatori viaggianti - Luca Misculin con Daniela Collu. "Come Acqua – Festival di Narrazione – precisa Caccia – è una rassegna diffusa che valorizza il territorio e la cultura della Valle del Bidente, ai piedi dell’Appennino Tosco-Romagnolo, trasformandola nello scenario ideale per un viaggio tra parole, storie e incontri". Collaborano alla realizzazione Claudio Angelini e Vania Vicino, Jona Sbarzaglia per la grafica, Gianluca ‘Naphtalina’ Camporesi per foto e video, mentre l’organizzazione e l’ amministrazione è affidata a Città di Ebla.

Il festival è reso possibile grazie al contributo di Romagna Acque Società delle Fonti, e dei Comuni di Forlì, Meldola, Civitella, Galeata e Santa Sofia, e il supporto di Bcc Ravennate Forlivese e Imolese. L’evento viene realizzato in collaborazione con Pro loco Chiusa d’Ercole, Tempi di Recupero, Osteria La Campanara, Mega Forlì. Tutti gli eventi sono a prenotazione obbligatoria all’indirizzo: comeacquafestival@gmail.com.

Oscar Bandini

