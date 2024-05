Pronto il progetto per il ’bike park’

di Oscar Bandini

Il progetto redatto dal geometra Samuel Grifoni (oltre alle collaborazioni di Alberto Camporesi, Andrea Fabbri e Alessandro Torelli) prevede la realizzazione di un’area attrezzata per lo sport, per l’insegnamento della disciplina ciclistica fuoristrada, una pista da pump track, tracciati fuoristrada, arredi urbani, una rete di sottoservizi e impianto di illuminazione. Le opere nascono nell’ottica di una messa in rete dei punti di interesse esistenti, di nuovi investimenti per l’escursionismo per un’offerta culturale con l’obiettivo di incrementare le presenze dei visitatori, anche superando l’attuale bi-stagionalità per la completa esecuzione dei lavori.

"L’area skill, più comunemente conosciuta come tracciato fuoristrada – precisa Grifoni – potrà essere utilizzata da praticanti e atleti con diversificati livelli di abilità: dai bambini che fanno educazione con la scuola, agli atleti più esperti.Il tracciamo in particolare sarà diviso in tre aree, tutte collegate alla rampa d‘accesso cioè una piattaforma alta 3,5 metri a forma di cilindro, divise in temi: Flowlin (linea di percorrenza), Jumpline (percorso con salti) e Techline (percorso a ostacoli naturali) così da garantire il massimo approcci diversi e il massimo divertimento. Tutti i tracciati sono costruiti con terra vegetale di riporto per garantire una maggior durevolezza e mantenere le caratteristiche della superficie invariata nel tempo". L’area sarà infine completata da una recinzione, da un sistema illuminante con 4 torri faro a led oltre all’installazione di arredo urbano.

Dopo l’espletamento della gara pubblica serviranno 180 giorni per completare l’opera. Un ulteriore passo in avanti conferma il sindaco Daniele Valbonesi "Il bike park è un’idea nata qualche anno fa, perché il settore della bici è in crescita dal punto di vista sportivo e turistico. Il progetto della ‘Ciclovia del Bidente’ sta procedendo e potrà legarsi perfettamente con il parco".