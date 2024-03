Pronto soccorso, attesa troppo lunga?. Ma non era grave

In riferimento alla lettera ’Pronto Soccorso attesa troppo lunga per la visita’, precisiamo che il paziente è arrivato in ambulanza (chiamata da lui stesso) alle ore 11.35. Gli è stato assegnato dal triage un codice di priorità azzurro e gli sono stati subito effettuati, come esami di laboratorio, il profilo cardiologico e un Ecg, entrambi visionati dal medico alle 12.13. Nella nuova attribuzione del codice colore da parte del Triage, viene valutato non solo il livello di criticità di chi arriva in pronto soccorso, ma anche la complessità clinico-organizzativa e l’impegno assistenziale necessari per attivare il percorso di presa in carico dal medico. Questo permette di ottimizzare il percorso dei pazienti e migliorarne l’esperienza: rosso emergenza; arancione urgenza; azzurro urgenza differibile; verde urgenza minore e bianco non urgenza.

Al momento dell’arrivo del signore erano presenti in PS un paziente con codice rosso; 6 arancioni, e 16 azzurri, ancora da valutare. Erano presenti, allo stesso tempo, anche 14 verdi. Dopo il suo accesso, sono arrivati altri sei pazienti, tra cui un codice arancione e un rosso. Alla seconda rivalutazione infermieristica, il paziente riferiva benessere e parametri nella norma e quindi gli viene assegnato un codice di minor gravità, ovvero il verde. Tale rivalutazione fa slittare il paziente dopo i codici azzurri entrati dopo di lui, ovvero altri 12 pazienti. Complessivamente, durante l’attesa, il paziente è stato visto dall’infermiere 5 volte e il medico ha preso visione dell’Ecg e degli esami effettuati.

Va considerato infine che, il 4 marzo, sono arrivati in PS 138 pazienti e, all’incirca, dalle 12 alle 24, ne sono stati ricoverati 23; negli ambulatori sono presenti tre medici (uno dei quali dedicato solo ai codici rossi).

Il paziente che ha inviato la segnalazione, e che ha chiesto la dimissione volontaria, ha ricevuto gli esami di laboratorio effettuati ed è stato successivamente contattato per il recapito, se richiesto, della restante documentazione non consegnata.

