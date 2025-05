Pronto soccorso. Cento donne maltrattate all’anno. Ora c’è una stanza dedicata a loro

Ci sono ferite che non si vedono, ma che hanno bisogno di essere accolte con la stessa urgenza. Al Pronto soccorso dell’ospedale Morgagni-Pierantoni è stata inaugurata ieri la ‘Stanza dell’accoglienza’, uno spazio riservato alle donne vittime di maltrattamenti e ai loro bambini. È il terzo ambiente dedicato, dopo quelli di Cesena e Rimini. "Questo luogo – spiega Francesco Sintoni, direttore sanitario – ci consentirà di fornire una migliore assistenza".

Le ‘Stanze dell’accoglienza’ sono state realizzate grazie a una raccolta fondi su tutto il territorio romagnolo che ha portato circa 60mila euro di donazioni. "I maltrattamenti non hanno differenze di etnia e livello culturale – sottolinea Tiziana Iervese, responsabile della struttura semplice di Medicina d’Urgenza –. Dai dati emerge che, tra i 16 e i 70 anni, circa il 30% della popolazione femminile subisce una qualche forma di violenza da parte di uomini a loro vicini. Nel territorio dell’Ausl circa 600 donne ricorrono ogni anno ai diversi Pronto soccorso e nel Forlivese sono un centinaio quelle prese in carico".

Le vittime devono poter chiedere aiuto senza incontrare ostacoli. "I servizi di emergenza – continua Iervese – sono realtà caotiche mentre in questi casi c’è bisogno di un’accoglienza empatica: deve instaurarsi un rapporto di fiducia con gli operatori, che permette poi di superare la paura e la vergogna di raccontare la propria storia". Lo spazio è stato ricavato da un ex ambulatorio, grazie alla recente ristrutturazione del Pronto Soccorso. "Ora è più simile a un salotto – dichiara Gianni Bisulli, l’architetto che ha svolto i lavori – con poltrone, giochi e libri per bambini. Alle pareti carta da parati con fiori color pastello e una frase evocativa".

Da fuori la sala non è riconoscibile – questo garantisce la riservatezza – e ha un’uscita di sicurezza separata. L’investimento per l’allestimento è stato di oltre 10mila euro. L’Ausl ha siglato una convenzione con l’associazione Art In Counselling, che assicurerà la disponibilità a di un volontario 24 ore su 24, attivabile su chiamata, per garantire l’accoglienza. "Questa stanza – precisa Andrea Fabbri, direttore del Pronto soccorso – è importante anche per gli operatori sanitari perché identifica un luogo preciso per aiutare le donne in modo adeguato. Ognuna è un caso a sé, un rebus da risolvere, e non ci si può approcciare a tutte allo stesso modo".

Nella rete di professionisti che ogni giorno impegnati a dare risposte c’è anche il Centro Donna del Comune di Forlì. La violenza di genere è in aumento in città: i dati del 2024 registrano 200 accessi al servizio per episodi di maltrattamenti rispetto ai 170 dell’anno precedente. "È un problema sociale, culturale e collettivo – conclude Andrea Cintorino, assessora alle Pari Opportunità – che va affrontato tutti insieme. La ‘Stanza dell’accoglienza’ è un primo tassello nel percorso di cura".

Valentina Paiano