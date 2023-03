Pronto Soccorso, i lavori si fanno La Regione stanzia un milione

di Matteo Bondi Forlì entro l’anno vedrà l’avvio dei lavori per l’ammodernamento del Pronto Soccorso. Il milione di euro che serviva per l’esecuzione del tutto è stato portato in dono dall’assessore alla sanità regionale, Raffaele Donini, a conclusione del consiglio comunale straordinario che si è svolto ieri pomeriggio. "Oltre a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie – ha affermato l’assessore a conclusione del suo discorso –, siamo anche in fase avanzata con lo studio di fattibilità in maniera da poter procedere con l’esecuzione entro aprile o maggio e con l’inizio lavori per l’estate". Ampliamento e sistemazione degli spazi del pronto soccorso che erano in previsione, ma non finanziati, da anni e che non erano presenti nell’ultimo piano di investimenti dell’Ausl Romagna. Il consiglio comunale straordinario era stato convocato, su richiesta del Partito Democratico, proprio per parlare di sanità a seguito delle polemiche scaturite dalla decisione dell’Ausl Romagna di rimodulare le auto mediche in servizio, decisione che ha portato come conseguenza alla soppressione della Mike 42: l’auto medica che faceva capo a Meldola e che serviva, in particolare, le vallate del Forlivese. Ad aprire il consiglio comunale le parole del sindaco, che ha accolto gli ospiti e ha puntualizzato come sulla sanità serva...