Pronto soccorso, la risposta ai disagi è fuori

In merito al funzionamento della sanità regionale e soprattutto romagnola, vorrei ricordare all’ex consigliere regionale Luca Bartolini come il dramma antico e crescente degli infiniti tempi di attesa presso i Pronto Soccorso, infernali ‘colli di bottiglia’ da cui passare per poter ricevere prestazioni di emergenza/urgenza, era determinato per circa l’80% da pazienti che presentavano condizioni di basso rischio (codici bianchi e verdi) trattabili, con pari efficacia, altrove, fuori dall’ospedale. Non esiste studio clinico e documento ministeriale che, negli ultimi dieci anni, non abbia attestato questo.

* già direttore generale delle Ausl di Bologna Sud e Ferrara