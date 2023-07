’Propheta in Patria’, il premio al maestro Jacopo Rivani Questa sera, l'Associazione Forlì per Giuseppe Verdi conferirà a Jacopo Rivani, giovane direttore d'orchestra di origini romagnole, il premio 'Propheta in Patria'. Seguirà un concerto di brani di Verdi, Bellini, Rossini e Donizetti.