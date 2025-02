Proposte per aiutare le famiglie

La terza commissione del consiglio comunale ha trattato l’impatto sulla città degli studenti universitari fuori sede. Si calcola che gli studenti universitari fuori sede siano tra i 3.000 e 3.300, in gran parte in affitto a libero mercato. È difficile credere che la situazione nei prossimi anni migliori. Le legittime esigenze degli universitari si ripercuotono sulla città determinando non solo l’aumento dei prezzi degli affitti, ma anche il diffuso orientamento di locare il proprio appartamento solo agli studenti respingendo le famiglie. L’emergenza abitativa universitaria alimenta la ben nota emergenza abitativa.

* presidente Consulta delle associazioni delle famiglie