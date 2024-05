Proposte per un centro storico più sicuro e accogliente, la petizione di 'Orgogliosi Forlivesi' per la nuova amministrazione

Dieci proposte, suddivise in cinque grandi temi, indirizzate a quella che sarà la nuova amministrazione della città, per un centro storico più bello, più accogliente, più vivibile, ma soprattutto più sicuro. E’ l’ultima iniziativa del comitato ’Orgogliosi Forlivesi’, quel gruppo di cittadini residenti in via degli Orgogliosi (da qui il nomignolo) che da gennaio, attraverso un esposto presentato al Prefetto e ai vertici delle forze dell’ordine, ha smosso un po’ le acque a livello di sicurezza nella loro via, ma più in generale in tutto il centro storico.

La petizione, che si divide appunto in cinque obiettivi – sicurezza, decoro urbano e raccolta rifiuti, residenzialità, parcheggi e integrazione – è stata divulgata attraverso appositi punti di raccolta situati in negozi e rivendite varie disclocate in tutta la città ma prevalentemente nelle strade del centro storico.

"L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza – spiega Nicola Baccarini, commercialista di 49 anni che con l’avvocato Laerte Cenni ha fatto nascere il comitato – e speriamo che le persone firmino e appoggino le nostre richieste per il centro storico, lo scrigno della nostra città".

Siamo sotto elezioni, ma Baccarini tiene a precisare "la natura squisitamente civica e di cittadinanza attiva della nostra iniziativa che è lontana da qualsivoglia logica politica e partitica, perché noi lanciamo proposte ma poi spetta ai politici trovare le soluzioni. Siamo solo un gruppo di cittadini forlivesi residenti in centro storico di varia estrazione politica".

Questi i negozi e le attività commerciali dove si potrà firmare e sottoscrivere la petizione di ’Orgogliosi Forlivesi’: cartoleria Monti in via Mameli; notaio Nizar Ben M’Barek in via delle Torri 45; gelateria Dolce Ro in via delle Torri 39; MaraPunto in via Maurizio Quadrio 16/6; Filergiti parrucchieri in via Quadrio 22; Panificio forno in piazza Cavour 36; farmacia Mancini in corso Garibaldi 91; enoteca Re Sole in via Gaudenzi; Ottica Ghetti in corso della Repubblica 124 e via Bertini 20/a; Stile Donna in via Oreste Regnoli 65; corameria Salvi in corso Mazzini 102; gelateria De Fanti in viale Risorgimento 235.

