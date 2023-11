Prorogata a Ferrara la mostra ‘Incorruptio’ di Cristian Casadei

La mostra ‘Incorruptio’ dell’artista forlivese Cristian Casadei, allestita al Castello Estense di Mesola (Ferrara), ha destato tanto interesse che l’Amministrazione Comunale del paese ha ritenuto opportuno prorogarla fino a fine novembre. Casadei è artista, scenografo e docente al Liceo Artistico e Musicale di Forlì. Pluripremiato in vari concorsi ed esposizioni, Casadei ha esposto a Mesola numerose immagini ovali realizzate su tavolette di legno con tanta abilità e perfezione. Sono immagini che registrano anche minimi particolari di una mano o della pelle, ma ciò che attira non è tanto il contenuto in sé, quanto la possibilità di andare ‘oltre’ all’immagine per entrare in un mondo di segni, di colori, di preziosi particolari.

r.r.