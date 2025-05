Prorogata l’emergenza. E il Governo annuncia un miliardo in 10 anni: "Correre è un dovere"

Ora è ufficiale: il Governo ha prorogato fino al 31 maggio 2026 lo stato di emergenza per i territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023, che sarebbe stata in scadenza domenica 4 maggio. Nei giorni scorsi la Regione aveva avanzato un appello alle istituzioni proprio per ottenere questo risultato, fondamentale per evitare il rischio che la macchina burocratica si inceppasse bloccando il già difficoltoso percorso verso la ricostruzione.

La decisione definitiva è stata assunta nella giornata di ieri durante il Consiglio dei ministri, come annunciato dal ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci: "Si tratta del primo elemento di novità dell’incarico del commissario straordinario". Durante la riunione, infatti, è stato stabilito anche un ampliamento dei poteri del commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio, che avrà competenza non solo sull’alluvione di maggio 2023, ma anche su quella che ha colpito l’Emilia-Romagna tra settembre e ottobre 2024, interessando duramente anche le campagne di Villanova a Forlì e, soprattutto, il territorio di Modigliana, dove andò sott’acqua la zona artigianale.

Nelle scorse ore il Governo ha previsto una vera e propria ristrutturazione a tutto tondo dell’intera macchina commissariale che comprenderà "una nuova organizzazione della struttura di supporto e una ridefinizione delle funzioni operative", come sottolinea Musumeci. In questo quadro, i presidenti delle Regioni coinvolte, ovvero Emilia-Romagna, Toscana e Marche, saranno nominati subcommissari con poteri di "coordinamento e di attuazione delle misure sia per la ricostruzione privata che pubblica".

Il provvedimento è accompagnato da un ambizioso "programma straordinario pluriennale" di ricostruzione e prevenzione, che Curcio dovrà varare entro il 31 maggio. "Si prevede lo stanziamento di un miliardo di euro – ha spiegato Musumeci – nell’arco di 10-12 anni", con la prospettiva di "100 milioni di euro l’anno per un decennio". Prima dell’avvio a pieno regime del piano nel 2027, sono già previsti 130 milioni, di cui 30 nel 2026 e 100 nel 2027.

Non mancherà l’attenzione alla prevenzione e alla consapevolezza del rischio: "Entro fine luglio di quest’anno – prosegue il ministro –, andrà approvato un piano per rendere edotta la popolazione dei rischi idraulici e idrogeologici che corrono alcuni territori, soprattutto in Emilia-Romagna che rappresenta la stragrande maggioranza della superficie". Altro punto chiave sarà la semplificazione delle pratiche burocratiche. "Ci rendiamo conto che alcuni passaggi che devono obbedire all’assoluta trasparenza determinano un rallentamento. Invece abbiamo il dovere di correre", ha dichiarato Musumeci, riconoscendo la "esasperazione da parte delle popolazioni coinvolte".

Alla vigilia del consiglio dei ministri, il sindaco di Modigliana Jader Dardi aveva appoggiato la richiesta della Regione: "Senza l’emergenza – ha ribadito ieri –, diventa impossibile fare in fretta. Il codice degli appalti è importante, ma qui si sta ancora impostando la ricostruzione, tra progetti e cantieri: senza una deroga non si può accelerare. Mentre le risorse del Pnrr ci impongono di completare le opere almeno al 90% entro il 30 giugno 2026. Ecco perché la proroga era essenziale". Dovrà rivolgersi a Curcio anche per i danni del 2024: "Una scelta logica, che ci era stata preannunciata".

Soddisfatto anche il presidente della Regione Michele de Pascale: "Ci sono elementi positivi come la gestione unitaria delle emergenze 2023 e 2024, il rafforzamento delle funzioni delle Regioni e un ulteriore fondo pluriennale per gli investimenti. Era una nostra richiesta".