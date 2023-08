Prorogato l’euro in più nei musei fino al 15 dicembre Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha prorogato fino al 15 dicembre la misura che prevede l'aumento di un euro dei biglietti dei musei per restaurare i beni danneggiati dall'alluvione a Forlì. Il Ministro ha visitato la città per una valutazione dei danni subiti.