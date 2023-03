Protesta alla ‘Zangheri’ I sindacati proclamano lo stato di agitazione

Lo organizzazioni sindacali territoriali di Forlì, d’intesa con le Rsu hanno proclamato lo stato di agitazione del personale della casa di riposo Pietro Zangheri, la struttura residenziale per anziani com’è noto più grande della città. "Da tempo segnaliamo sia con note scritte che nei pochi incontri concessi dall’amministrazione – scrivono in un comunicato emesso ieri Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl a firma dei loro responsabili – che il clima organizzativo all’interno della struttura è in via di decadimento, in particolare presso,il ‘pensionato’ e la ‘cucina centralizzata’, con aumento dei procedimenti disciplinari e segnalazione di aumento di malattie e infortuni. Avremmo voluto affrontare le problematiche oggetto anche di una raccolta di firme sia con la direzione che con il consiglio di amministrazione, chiedendo peraltro – si specifica nella nota – dati certi su malattie, infortuni, procedimenti disciplinari. Abbiamo proposto un tavolo di confronto semestrale sul clima aziendale, che ci è stato negato così come ogni dato richiesto. Non da ultima, anche la nostra richiesta di applicare le parti contrattuali quali i tempi di vestizionesvestizione non ha trovato risposta, se non una non tanto velata minaccia di comprimere le previste ‘pause’ lavorative".

Queste le doglianze dei tre sindacati circa la situazione, poi Cgil, Cisl e Uil arrivano alle proprie conclusioni con la relativa proclamazione dello stato di agitazione: "Temiamo che questo clima – affermano infatti le tre sigle – possa peggiorare le condizioni non solo di chi lavora, ma anche degli ospiti della casa di riposo. Per riconquistare un vero tavolo negoziale, obbligando il consiglio di amministrazione e la direzione a un confronto concreto, abbiamo deciso di iniziare questo percorso, che porterà – si conclude nel comunicato – a iniziative di lotta e di sensibilizzazione verso i parenti degli ospiti e verso la cittadinanza".