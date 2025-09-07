Protesta per Gruppo8. Trecento in corteo per gli operai licenziati: "Il presidio andrà avanti"

"Mai più schiavi". Questo lo slogan principale della marcia di protesta indetta dal sindacato Sudd Cobas a sostegno dei lavoratori di Gruppo8, azienda del mobile imbottito, che dal 3 luglio scioperano a oltranza chiedendo orari di lavoro e salari consoni al contratto collettivo nazionale: una vertenza sempre più dura, con il blocco dei camion dell’azienda e l’annuncio, la scorsa settimana dei licenziamenti. Ieri il corteo è stato un nuovo momento di visibilità per la lotta degli operai.

Circa trecento persone, compresi gli stessi lavoratori del Gruppo8-Sofalegnami, si sono riunite in piazzale della Vittoria alle 15.30 e hanno marciato verso la Prefettura. Diversi i vessilli: dalle bandiere di Sudd Cobas ai colori politici di Alleanza Verdi-Sinistra, Partito Comunista Italiano e Partito Comunista dei Lavoratori, fino a Libera, Legambiente e Forlì Città Aperta. La richiesta della protesta era chiara: "Cinque giorni, otto ore", in riferimento all’orario lavorativo congruo. A sostegno dei lavoratori, sono arrivati direttamente da Prato altri lavoratori al fianco del Collettivo Fabbrica Gkn di Firenze-Prato, i cui componenti si sono uniti alle proteste in segno di solidarietà.

"La lotta di Gruppo8 non è finita, ha resistito ad agosto, al sole, a picchettare a Forlì e Cesena. Qualcuno pensava che ci saremmo fermati ma andremo avanti fino in fondo". Spiega Sarah Caudiero, sindacalista di Sudd Cobas in testa al corteo. Poi continua, mentre al suo fianco si accendono fumogeni arancioni, il colore del sindacato: "I picchetti non si toccano e questa storia si chiuderà solamente quando verranno rispettati gli accordi e la fabbrica ricomincerà a produrre. Gruppo8 prova a spaventarci ma noi sappiamo che sono dei bugiardi, il loro obiettivo è spostare la produzione dove non ci sono diritti. Le istituzioni devono prendere una parte, stare con chi sta scioperando, lo sciopero è un diritto".

Gli scioperi erano iniziati per bloccare la delocalizzazione della produzione e allo stesso tempo difendere i posti di lavori dei circa 30 operai di Gruppo 8, che ignari della situazione, venivano messi in ferie forzate: sono senza stipendi da due mesi. Nell’ultima settimana di agosto, l’azienda ha comunicato di voler chiudere lo stabilimento di via Gramadora, con procedura di licenziamento immediato, con l’obiettivo di spostare la produzione altrove, in primis nella sede di Cesena. I sit-in e i picchetti però sono continuati, giungendo fino a un braccio di ferro tra istituzioni, azienda e lavoratori, che non ha ancora portato a una soluzione definitiva che non è arrivata neanche con il recente vertice di confronto tra associazioni di categoria, sindacati e Comune di Forlì.

Sergio Tomaselli