Protesta senza bandiere. Agricoltori dal prefetto

La protesta dei trattori è arrivata a Forlì. Partita da Francia e Germania, dopo aver toccato nei giorni scorsi gran parte d’Italia, con i mezzi agricoli a bloccare le autostrade da Torino alla Sicilia, la lotta dei coltivatori ha raggiunto l’Emilia-Romagna e dopo Ravenna, dove hanno manifestato ieri, oggi sono a Forlì. Arriveranno dalla Ravegnana e, lasciati i trattori all’imbocco di corso Mazzini, in un centinaio attraverseranno a piedi piazza Saffi, via delle Torri, per arrivare in piazza Ordelaffi per incontrare il prefetto e rappresentargli una condizione che considerano non più sostenibile.

I coltivatori diretti, che non si sentono più adeguatamente rappresentatati dalle cooperative e dalle associazioni di categoria, hanno deciso di fare da soli e di prendere in mano le redini della protesta. Una categoria, peraltro, che in questo territorio è stata fortemente penalizzata dalle conseguenze dell’alluvione. Nel mirino dei coltivatori, le politiche agricole europee, con sussidi e prezzi all’ingrosso che considerano penalizzanti. E, a far traboccare il vaso, una recente normativa secondo la quale, a partire da quest’anno, sono obbligati a tenere incolto il 4% dei terreni seminati. "Non riusciamo più a ricavare un reddito dal nostro lavoro, ci sono regole europee che ci penalizzano e le nostre associazioni e cooperative non ci ascoltano". È un grido di dolore quello di Denis Franchini, titolare dell’azienda agricola "Tumbena", alle porte di Forlì. Con l’alluvione ha avuto 80 ettari sommersi e nessun indennizzo. Unico sostegno è quello che ha ricevuto dalla Orogel, per la mancata produzione di 30 ettari di prodotti da surgelare. Nella lettera che gli agricoltori consegneranno oggi al prefetto, chiedono una Politica agricola europea più giusta "che valorizzi la qualità e non la quantità, eliminando gli incentivi alla non coltivazione dei terreni". Un sostegno giusto all’agricoltura e all’apicoltura "che non siano soffocate da politiche ambientaliste senza senso, con bandi e contributi che siano accessibili anche alle piccole aziende".

Quanto alla politica dei prezzi, chiedono "di essere al tavolo decisionale, senza intermediari che lucrano. Magari inserendo il doppio prezzo: quello chiesto al consumatore e quello pagato al produttore". Chiesta o anche un’attenzione alle figure dell’imprenditore agricolo e dell’allevatore "non affossandole come inquinatori e distruttori, ma bensì come custodi del territorio e del patrimonio naturale". E sull’importazione dei prodotti, "poter sottoporre le nostre stesse leggi alle materie prime agricole e ai prodotti che entrano nel nostro Paese, visto che importiamo grano e altro senza alcun controllo, da Paesi che utilizzano fitofarmaci vietati in Italia da 50 anni". "Siamo strangolati da prezzi all’ingrosso troppo bassi – continua Franchini –. Vendiamo la nostra frutta alla grande distribuzione, ce la pagano un euro al chilo e la rivendono a tre. I contributi agricoli non sono calcolati in modo giusto e, come se non bastasse, stanno calando le agevolazioni legate al caro gasolio".

Paola Mauti