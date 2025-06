Protezione civile, 250 in festa a Dovadola

Oltre 250 persone hanno animato lo scorso sabato sera a Dovadola la Festa della Protezione civile, in occasione del 25° di fondazione. Alla manifestazione, organizzata dallo storico Gabriele Zelli, sono intervenuti, fra gli altri: Francesco Tassinari, sindaco di Dovadola, Maurizio Gardini, presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi, Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque, Piero Moscardini, già funzionario del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Massimiliano Corzani, presidente del Coordinamento provinciale di Protezione civile, Sara Vannoni, responsabile dell’Ufficio Sicurezza Territoriale di Forlì-Cesena dell’Emilia-Romagna, Daniele Valbonesi, consigliere regionale, Rosaria Tassinari, parlamentare. Erano inoltre presenti: Valentina Ancarani, consigliere regionale, Marco Di Maio, ex parlamentare, Milena Garavini e Jader Dardi, sindaci di Forlimpopoli e Modigliana, nonché Mirko Tedaldi, primo presidente dell’associazione, oggi alla guida della Pro loco.

Aprendo la manifestazione, il presidente Roberto Bartolini ha ricordato che l’associazione venne fondata nel 2000 in occasione dello sciame sismico che colpì le province di Forlì-Cesena e Ravenna. Questo evento calamitoso vide numerosissimi dovadolesi dormire all’interno delle proprie auto negli spazi aperti, al freddo e ciò fece maturare l’ipotesi di costituire il sodalizio. Ha ricordato Bartolini: "Siamo partiti in 23 dal nulla, con nulla, e oggi contiamo 49 volontari di cui ancora 6 attivi, tra coloro che firmarono l’atto costitutivo. Nel tempo abbiamo sempre operato a tutti i livelli, dal locale al nazionale, intervenendo a supporto delle istituzioni per qualsiasi genere di calamità ed esigenza: terremoti del Molise (2002), Abruzzo (2009), Emilia (2012), esondazione dei fiumi Secchia e Misa nel 2014. Ci siamo impegnati anche durante il Covid e le recenti e devastanti alluvioni che hanno colpito la Romagna". Bartolini ha sottolineato l’impegno per la formazione degli studenti delle scuole, la collaborazione continua col Comune.

Per l’occasione Romagna Acque ha comunicato l’acquisto di una cella frigorifera per l’associazione, la Fondazione Cassa dei Risparmi la dotazione di una struttura ricettiva per 60 persone per una prima accoglienza, progetto che si integra e completa con la struttura fissa esistente in paese, in piazza Berlinguer, già operativa e adatta alla preparazione di 400 pasti/ora. Bartolini ha ricordato che la sede dell’associazione e del Centro Operativo Misto (Com) di via Nadiani sarà potenziata con la costruzione di due nuovi uffici e di un locale dalla superficie utile di circa 200 metri quadrati per ricoverare tutti i mezzi comunali, quelli della Protezione civile e le attrezzature. L’intervento è stato già finanziato dalla Regione e l’avvio dei lavori è imminente. Fra i vari interventi, va segnalato quello della deputata forlivese di Forza Italia Rosaria Tassinari, che ha osservato: "Nel panorama del volontariato dell’Emilia Romagna, la Protezione Civile a Dovadola è un simbolo di coraggio e comunità".

Quinto Cappelli