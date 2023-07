Protezione civile allagata Castrocaro, l’ex sindaca: "Fu una scelta obbligata" Billi: "Ora la sede nuova"

Non si è fatta attendere la replica dell’ex sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Marianna Tonellato, al consigliere regionale leghista Massimiliano Pompignoli. Nei giorni scorsi, in una nota sulla sede forlivese della Protezione Civile, inagibile a causa dell’alluvione, il rappresentante del Carroccio si era soffermato anche sulla ‘casa’ della Protezione civile di Castrocaro, ubicata in via Battanini e dunque sita a due passi dal "letto fluviale". "Le forti piogge del 16 maggio – ha scritto Pompignoli – hanno fatto esondare il fiume e allagare l’intero edificio, di proprietà del Comune".

Reo di avere individuato, "con delibera della Giunta Tonellato" una collocazione del tutto inadatta. Una dichiarazione che secondo l’ex prima cittadina, "fa sorridere". Per l’atteggiamento della destra che, a suo dire, "non smette mai di fare l’opposizione, anche quando è al Governo, e se la prende con chi c’era prima, anziché portare avanti i propri progetti. Se l’attuale Giunta, appoggiata da Pompignoli, indicasse un luogo alternativo, noi saremmo ben felici di collaborare".

Dunque la scelta di via Battanini sarebbe stata obbligata. "Nessuno ha mai nascosto che il deposito della Pc fosse in zona esondabile. Ma non c’era un luogo esistente alternativo. Per cui, nelle more di trovarlo (o costruirlo), optammo provvisoriamente per questa scelta, che di fatto, è attigua alle sedi di: Avis, CroceRossa, Alpini, Civis e Paesani, oltre che al magazzino comunale (scelte ben precedenti alla mia Amministrazione). Orbene, perché solo la mia è additata?". Sottolineato l’impegno profuso dai volontari castrocaresi durante l’emergenza in favore della popolazione "e, quindi, anche dell’Amministrazione", l’ex fascia tricolore, oggi sui banchi dell’opposizione, ne ha anche per l’attuale governo cittadino.

"Mentre il magazzino comunale si allagava e l’amministrazione non pensava a mettere in salvo le preziose attrezzature custodite al suo interno, noi volontari della Protezione Civile avevamo messo in sicurezza l’auto e la nostra attrezzatura già giorni prima, in occasione della prima alluvione, e non subivamo nessun danno". In chiusura un invito. "Pompignoli, si preoccupi di verificare che tutto ciò che è necessario sia stato fatto per fronteggiare i danni dell’alluvione nella sua città natale. Oppure del ritardo con cui il Governo centrale ha nominato il Commissario. E se le rimane tempo, venga con noi a distribuire aiuti alle famiglie alluvionate".

Sull’opportunità di individuare una nuova sede per la Protezione civile si è espresso anche l’attuale sindaco di Castrocaro, Francesco Billi. "Quello che è accaduto con l’alluvione non deve solo portare a ripristinare i danni – ha dichiarato – Serviranno risorse anche per ridefinire la logistica della sicurezza e del pronto intervento nei Comuni. Una nuova sede della Protezione civile era già nel nostro programma e a maggior ragione oggi siamo chiamati a imparare dagli errori del passato".

Francesca Miccoli