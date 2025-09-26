Protezione civile, attesi 140 volontari

Dopo il campo per le emergenze allestito dalla Croce Rossa regionale un paio di settimane fa, per dare modo ai volontari di allenarsi a far fronte alle catastrofi – in quel caso si trattava della simulazione una fuga radioattiva conseguente a un terremoto – Forlimpopoli torna ad ospitare un’altra esercitazione, questa volta della Protezione Civile a carattere provinciale.

Sono 140 i volontari attesi in città e che si addestreranno a montare e gestire un campo che dovrà ospitare una cinquantina di sfollati a seguito di un terremoto che ha colpito la zona. In campo sia l’agenzia pubblica che le tante associazioni di volontariato che costellano la nostra provincia. Anche l’amministrazione comunale si allenerà con la simulazione dell’apertura del Coc. "Testiamo la nostra capacità di reazione alle emergenze – spiega l’assessore con delega alla protezione civile, Aride Poletti –, anche se, purtroppo, in poco più di un anno dall’insediamento già in due casi abbiamo dovuto attivarlo veramente il Coc. Queste esercitazioni servono sia a noi, sia all’agenzia e ai volontari per essere pronti e sapere bene cosa fare quando sarà il momento".

I volontari sono attesi per le prime direttive già questa sera, mentre domani mattina ci sarà un momento con tutti i sindaci, amministratori e funzionari dei comuni della provincia. Sempre domani, a partire dalle 15,30 il campo sarà poi aperto alle visite dei cittadini accompagnati dai volontari impegnati dell’esercitazione, per poter illustrare le varie parti che compongono una campo di assistenza alla popolazione. Parallelamente, è stata predisposta un’attività con le scuole di Forlimpopoli con volontari che proporranno il lavoratorio ‘Io non rischio’ con tutte le spiegazioni di cosa fare in caso di terremoto e altre catastrofi. Il campo di assistenza alla popolazione sarà allestito nel piazzale dell’ex Sfir che, per l’occasione, è stato interdetto al parcheggio delle auto.

"Si tratta di un disagio per i residenti della zona – spiega Poletti –, lo capiamo, ma è assolutamente temporaneo e una parte del parcheggio rimane comunque a disposizione per le auto. Penso che si possa fare un piccolo sacrificio per un’esercitazione importante per la sicurezza di tutti. L’invito di venire a conoscere da vicino i volontari e le strutture della protezione civile è rivolto a tutti i cittadini". Domani il campo verrà disallestito e la simulazione finirà.

Matteo Bondi