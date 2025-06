Protezione civile, festa coi volontari

Seduti intorno ad un tavolo, con il bicchiere in mano e assaporando quanto di meglio i volontari della cucina sanno preparare. E’ così che l’associazione di protezione civile di Bertinoro e Civitella di Romagna ‘Il Molino’ ha voluto festeggiare i propri volontari e gli amici dopo un anno di interventi, aiuti, servizi tra i più disparati su è giù per tutto i territori comunali e anche oltre. E’ stata anche l’occasione per poter ammirare la facciata della sede rimessa a nuovo, stuccata e pitturata, per opera, neanche a dirlo, dei volontari stessi. Quello di voler donare agli altri un po’ del proprio tempo e delle proprie capacità è insito in ognuno dei quasi 140 volontari che animano l’associazione che ha sede a Fratta Terme.

A festeggiare anche i rappresentanti dei due comuni, a partire dal sindaco di Civitella, Claudio Milandri, e gli organizzatori della storica corsa delle ‘5 Ville’ che ha visto, quest’anno, la realizzazione a rischio "ma sono arrivati una sessantina di volontari del Molino e abbiamo sistemato tutto". L’associazione è guidata dal presidente, Gilberto Zanetti, che ci ha tenuto a ringraziare, in primis, tutti i volontari che a vario titolo partecipano alla vita dell’associazione, ma anche tutti gli amici, dagli amministratori ai professionisti della comunicazione. Nonostante il clima di festa appena trascorso, gli associati del Molino, sono intervenuti già il lunedì in perlustrazione per le strade di Bertinoro per sistemare quello che il temporale aveva rotto.

Matteo Bondi