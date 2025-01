Protezione civile, il Rotary si mobilita

‘Aiutiamo chi aiuta’ è il titolo della raccolta fondi promossa dal mondo Rotary per cercare di raccogliere quanto serve per poter comprare un’insaccatrice da donare al gruppo di Protezione Civile di Forlimpopoli. Il macchinario, fondamentale in caso di alluvioni e allagamenti, verrebbe poi utilizzato in favore di tutto il territorio. La mobilitazione dei Rotary non si esaurisce alla sola apertura della raccolta sulla piattaforma Ideaginger: è possibile donare fino al 21 gennaio, ma ha già visto la realizzaizone di varie iniziative che si sono svolte nelle scorse settimane. Domenica scorsa il Rotary Club Forlì e il Distretto Rotary 2072 Emilia-Romagna e San Marino hanno organizzato un pranzo di raccolta fondi presso la sede stessa della Protezione Civile artusiana. Il traguardo si è poi ancor più avvicinato grazie alla donazione dei club Rotary, in particolare del Distretto Rotary 2060 del Triveneto.

ma.bo.