Protezione civile in azione sui fiumi. Al via interventi per 800mila euro

La Protezione civile dell’Emilia-Romagna ha dato il via a nuovi cantieri per la sistemazione e manutenzione dei corsi d’acqua nel Forlivese con lo sfalcio della vegetazione, la rimozione di tronchi e detriti, la creazione di nuove difese e il rinforzo di quelle esistenti nei bacini del Ronco-Bidente e del Bevano. Grazie, infatti, alle risorse del Fondo sviluppo e coesione (Fsc), si sono concretizzati lavori nei corsi d’acqua che attraversano i territori dei Comuni di Civitella, Meldola, Bertinoro e Forlì.

"In particolare, lungo l’asta del Bidente – viene illustrato nella nota diffusa ieri dalla Regione – si interviene in tre diversi punti: per quanto riguarda il territorio di Civitella lavori a Cusercoli; a Ricò e a Cà Baccagli, per quanto riguarda quello di Meldola. Sul torrente Voltre, affluente del Bidente, lavori riguarderanno il tratto in località Bivio Teodorano, nel Comune di Meldola. Ci si sposterà poi sul torrente Bevano, nel tratto Prati-Bagalona (Comune di Bertinoro)". Infine, "sul fiume Ronco gli interventi sono iniziati nel territorio comunale di Forlì, a valle della via Emilia; toccheranno poi l’abitato di Meldola".

Questi lavori, finanziati con 800mila euro, "sono stati adeguati e potenziati per far fronte alle ulteriori criticità causate dall’alluvione dello scorso maggio – aggiunge Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile -. Gli eventi della primavera 2023 ci pongono di fronte a un assetto del territorio inedito, per cui è fondamentale l’impegno per aggiornare la progettazione degli interventi alle nuove criticità cui serve dare risposta".

Le opere da realizzare nel territorio in questione riguarderanno la manutenzione della vegetazione cresciuta lungo le rive e dallo sfalcio delle piante pericolanti o che già invadono letti, sponde, golene e argini di fiumi e torrenti. Poi si provvederà anche e soprattutto alla rimozione degli accumuli di detriti, tronchi e rami che ostacolano il regolare scorrimento delle acque.

Altre opere previste consistono nella risagomatura delle sezioni idrauliche e nella sistemazione di frane, scarpate, piani golenali e argini. Infine, per fortificare le sponde si procederà con la realizzazione di nuove difese, o con il rinforzo di quelle esistenti con massi, pietre e palificate proteggendole, ad esempio, con coperture diffuse di salici.

Tutti i lavori sono progettati e seguiti dall’Ufficio di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. Gli interventi in quetsione e lo stato di avanzamento dei cantieri si può seguire su: https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/ALLUVIONE23_IDRO/.