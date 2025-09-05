Protezione civile in festa: cena di paella a Dovadola

La Protezione civile di Dovadola ha organizzato per domani la 24ª Festa dell’associazione di volontariato civile, con due eventi: la cena con paella alle 19 o in alternativa pasta (23 euro con prenotazione, info: 335.7179349) e serata di musica col dj Nicolas Campedelli. La manifestazione si svolgerà in piazza Berlinguer, con ingresso gratuito. Qualche mese fa la Protezione civile ha festeggiato i 25 anni di fondazione, con oltre 250 partecipanti, fra cui il sindaco Francesco Tassinari e Maurizio Gardini, presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi, politici e sindaci, tecnici e operatori del volontariato.

Ricorda il presidente, Roberto Bartolini: "Siamo partiti nel 2000 in 23 e oggi contiamo 49 volontari di cui ancora 6 attivi, tra coloro che firmarono l’atto costitutivo. Nel tempo abbiamo sempre operato a tutti i livelli, dal locale al nazionale, intervenendo a supporto delle istituzioni per qualsiasi genere di calamità ed esigenza: terremoti del Molise (2002), Abruzzo (2009), Emilia (2012), esondazione dei fiumi Secchia e Misa nel 2014. Ci siamo impegnati anche durante il Covid e le recenti e devastanti alluvioni che hanno colpito la Romagna". Bartolini sottolinea l’impegno per la formazione degli studenti delle scuole, la collaborazione continua col Comune. Inoltre, Romagna Acque ha comunicato l’acquisto di una cella frigorifera per l’associazione, la Fondazione Cassa dei Risparmi la dotazione di una struttura ricettiva per 60 persone per una prima accoglienza, progetto che si integra e completa con la struttura fissa esistente in paese, in piazza Berlinguer, già operativa e adatta alla preparazione di 400 pasti/ora. E la sede dell’associazione e del Centro Operativo Misto (Com) di via Nadiani sarà potenziata con la costruzione di due nuovi uffici e di un locale dalla superficie utile di circa 200 metri quadrati per alloggiare tutti i mezzi comunali, quelli della Protezione civile e le attrezzature. L’intervento è stato già finanziato dalla Regione e l’avvio dei lavori è previsto entro ottobre.

Quinto Cappelli