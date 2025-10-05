Protezione civile in festa per i 15 anni dalla fondazione

La Protezione Civile di Meldola festeggia i 15 anni di attività nell’area sportiva di via IV Novembre. Ieri pomeriggio è stato dedicato alla cerimonia ufficiale con i saluti e gli interventi del sindaco Roberto Cavallucci, di Gianluca Zattini, sindaco di Forlì e nel 2010 sindaco di Meldola, Gabriele Buono, presidente della Protezione Civile di Meldola; Massimiliano Corzani, presidente del Coordinamento Protezione Civile oltre a Manuela Rontini sottosegretaria della Regione Emilia Romagna con delega alla Protezione Civile.

Sono poi seguiti gli interventi tecnici di Massimo Camprini, Sara Vannoni, Pietro Azzarone e Claudia Casadei dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e di Marcello Arfelli del Servizio di Protezione Civile dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese. Oggi la festa prosegue con la mostra fotografica, l’esposizione dei mezzi e il gazebo informativo e la dimostrazione del gruppo cinofilo in collaborazione con l’unità Ucs L’Arca.

"Questa ricorrenza rappresenta un momento importante per la nostra associazione, che da 15 anni è un punto di riferimento per la cittadinanza in situazioni di emergenza – sottolinea Gabriele Buono, presidente della Protezione Civile Meldola –. Ringrazio i volontari e le istituzioni che hanno sempre collaborato per garantire sicurezza e supporto al territorio".

"Il lavoro svolto dai volontari della Protezione Civile – aggiunge il sindaco Cavallucci – con spirito di altruismo è prezioso e inestimabile per la sicurezza e il benessere della nostra comunità. Questa festa è un’occasione per riconoscere il loro impegno, il loro operato e per rafforzare il legame tra cittadini, istituzioni e volontariato".

Oscar Bandini