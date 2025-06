Protezione civile in festa per i suoi 25 anni

La Protezione civile di Dovadola festeggia oggi il 25° anniversario della fondazione. Il programma prevede alle 18, nella sede di via Nadiani 3, un incontro con il presidente dell’associazione Roberto Bartolini, il sindaco di Dovadola Francesco Tassinari e autorità locali e regionali. Seguirà una cena a base di pesce (prenotazioni obbligatoria, info: 335.7179349) e al termine lo spettacolo del comico Andrea Vasumi, cui farà seguito il dj Set Pitàr e Paganini, con accesso libero a tutti.

Racconta Bartolini: "Nel 2000 un gruppo di volontari di Dovadola decise di costituire un’associazione di Protezione Civile, animati dalla consapevolezza che la salvaguardia del territorio da una parte e il portare soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali dall’altra sarebbe stato in prospettiva un aspetto molto importante della vita delle nostre comunità". Inizialmente i volontari erano 23, oggi sono 50, molto attivi a livello locale e nazionale.

Aggiunge il presidente: "Nel corso di questi anni il gruppo ha partecipato ai soccorsi delle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo e in Emilia, a quelle alluvionate in seguito all’esondazione dei fiumi Secchia in Emilia e Misa nelle Marche. Anche durante e dopo l’alluvione del 2023 in Romagna i nostri soci (alcuni volontari anche delle città vicine) sono scesi nel fango per molti giorni".

A Dovadola i volontari si sono impegnati molto durante il Covid portando alimenti, medicine e mascherine alla popolazione. Inoltre i volontari sono stati presenti in alcuni centri dove venivano effettuate le vaccinazioni, con il compito di agevolare le diverse operazioni e procedure.

Commenta il sindaco Tassinari: "Da sempre esiste uno stretto rapporto fra Comune e Protezione civile, codificato con una convenzione nel 2014, tanto che in maniera costante l’associazione è parte attiva dei principali avvenimenti organizzati in paese. Inoltre, proprio grazie alla convenzione, svolge una serie di servizi e interventi che altrimenti l’ente pubblico da solo non riuscirebbe ad effettuare (manutenzioni, gestione del piano neve, monitoraggio del territorio), con soddisfazione della popolazione".

La Protezione Civile di Dovadola partecipa alla più ampia organizzazione del Coordinamento provinciale di Protezione civile con persone e mezzi. Conclude Bartolini: "Ecco perché il consiglio direttivo del sodalizio ha deciso di dare particolare risalto a 25 anni di attività, organizzando una giornata di festa, per far conoscere quanto è stato fatto, compresa la costruzione di una moderna e spaziosa sede operativa, con la prospettiva che venga realizzato nel corso dei prossimi mesi un suo ampliamento, e per accrescere il numero dei volontari".

Quinto Cappelli