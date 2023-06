Protezione civile, l’ora dei saluti "In 26 giorni la città è cambiata È un’emozione incontenibile"

di Sofia Nardi

Danilo Calabrese, lei è presidente nazionale di Lares Italia, l’Unione degli esperti laureati in Protezione civile, che ha visto la sua colonna mobile impegnata a supportare con competenze specifiche le attività di coordinamento. Quando è arrivata la vostra colonna mobile nazionale?

"Siamo qui da 26 giorni. La Protezione Civile nazionale è arrivata a Forlì già dalla prima fase del soccorso, convogliando in città tante professionalità che arrivavano da ogni parte del Paese. Il nostro, va ricordato, è un volontariato oganizzato, formato, molto diverso da quello spontaneo".

Anche quest’ultimo, comunque, è stato molto presente. Vi è stato di supporto?

"Il volontariato spontaneo rappresenta una bellissima esperienza, la materializzazione del sentimento di partecipazione, della voglia di aiutare, ma si espone a rischi importanti per effetto della mancanza di formazione, di dotazioni opportune. Ci sono state fasi in cui le forze organizzate erano un migliaio, loro oltre 4.000, e devo dire che ci sono stati dei momenti di difficoltà operativa, ma abbiamo sempre cercato di valorizzare il contributo di tutti".

Tra le vostre fila in queste settimane, abbiamo visto all’opera psicologi e infermieri, tecnici, ingegneri, esperti di beni culturali. Come avete suddiviso i vostri ruoli?

"Dal punto di vista della strategia, la nostra operatività è sempre sotto l’indirizzo del personale del dipartimento della Protezione Civile. Va poi detto che uno degli elementi caratterizzanti è proprio la sua capacità di mettere insieme professionalità molto diverse tra loro, incanalate in un’unica missione. Il nostro volontariato è un costante esercizio di condivisione, collaborare è qualcosa che ci viene naturale".

Nel corso delle settimane vi saranno diventati familiari luoghi e volti.

"Anche se c’è stato un avvicendamento, abbiamo mantenuto elementi di continuità e alcune persone sono qui fin dal primo giorno. Io stesso ormai conosco ogni via delle zone colpite e molti dei suoi abitanti".

Questo non rende troppo gravoso il vostro carico emotivo?

"Noi operatori della Protezione civile siamo spesso visti come instancabili e intangibili. A volte ci sentiamo così, è vero, ma è vero anche che tutto quello che si vede ogni giorno porta dei riverberi nel tempo. Noi non abbiamo messo i piedi solo nel fango, ma anche nel disagio e nelle sofferenze delle persone. A volte per metabolizzare alcuni pensieri è sufficiente condividerli tra colleghi, anche nei de-briefing ai quali prendiamo parte ogni sera: in teoria è una riunione operativa, ma in realtà diventa anche un momento umano, che aiuta ad andare avanti e percepire il risultato che tutti i nostri sforzi stanno portando".

Vi siete mai sentiti impotenti di fronte al disastro?

"Sicuramente. Ma è per un attimo, quell’attimo dell’inizio in cui ti trovi davanti tonnellate di fango e, dando la prima badilata, ti chiedi quante altre ce ne vorranno per vedere i primi risultati. Ma è questione di pochi secondi, poi si comincia a lavorare".

E i risultati, alla fine, sono arrivati.

"Se passo oggi da viale Bologna mi chiedo se sia veramente ancora la stessa città che ho visto a metà maggio".

Il raccordo con l’amministrazione è stato proficuo?

"Quello di Forlì è un modello virtuoso. La collaborazione con l’amministrazione è stata una sinergia forte, una reciproca messa a disposizione in cui abbiamo lavorato insieme in grande armonia, apprezzando lo spirito di sacrificio dimostrato sia dagli amministratori che da tutto il personale che ha saputo valorizzare la forza del nostro volontariato".

Su cosa continuerà a operare il volontariato, quali sono i prossimi interventi?

"Le operazioni residue passano ai colleghi del volontariato territoriale, e sono prevalentemente incentrare sul sostegno a situazioni di particolare fragilità o di pubblico interesse. Poi, in linea più generale, si sta lavorando per ripristinare il sistema di deflusso delle acque sia nelle fognature pubbliche che nelle utenze private".

Ora state per lasciare la città: che effetto le fa?

"Vedere l’impatto del lavoro che insieme abbiamo realizzato è un’emozione incontenibile. C’è l’orgoglio, e poi la gratitudine verso una comunità che ha lottato insieme a noi e in ogni momento ha saputo ripagare la nostra stanchezza, anche solo con un abbraccio sporco di fango".