Marche, sos liste d'attesa

Alessandro Caporaletti
Marche, sos liste d'attesa
Forlì
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Andrea DeloguAppartamento occupatoTommaso MerighiValentina di AmiciFerrara Food FestivalKaty Perry Bologna
Acquista il giornale
CronacaProtezione civile, nuovo piano
1 nov 2025
MATTEO BONDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Forlì
  3. Cronaca
  4. Protezione civile, nuovo piano

Protezione civile, nuovo piano

Il nuovo piano provinciale di Protezione civile di Forlì-Cesena è stato approvato dalla giunta regionale dell’Emilia-Romagna. Il documento aggiorna la...

Il nuovo piano provinciale di Protezione civile di Forlì-Cesena è stato approvato dalla giunta regionale dell’Emilia-Romagna. Il documento aggiorna la...

Il nuovo piano provinciale di Protezione civile di Forlì-Cesena è stato approvato dalla giunta regionale dell’Emilia-Romagna. Il documento aggiorna la...

Il nuovo piano provinciale di Protezione civile di Forlì-Cesena è stato approvato dalla giunta regionale dell’Emilia-Romagna. Il documento aggiorna la pianificazione per la gestione delle emergenze e rafforza il coordinamento tra istituzioni, enti locali e volontariato.

Si individuano le principali criticità del territorio: i rischi idrogeologici, sismici e idraulici. Le vallate del Bidente, del Rabbi e del Savio restano le aree più esposte a fenomeni di dissesto, mentre l’intera provincia è confermata in zona sismica 2.

"Questo piano – afferma la consigliera regionale Valentina Ancarani – è il risultato di un lavoro tecnico e organizzativo che guarda alla prevenzione. Dopo le difficoltà e i danni subiti nel 2023 e nel 2024, era necessario disporre di una pianificazione aggiornata, costruita con l’esperienza maturata sul campo e con la collaborazione di tutti i soggetti del sistema di Protezione civile". Il documento definisce la struttura operativa e la catena di comando, con tempi di intervento più rapidi. "Non è solo un adempimento amministrativo, ma uno strumento che rafforza la capacità di prevenire e intervenire in modo più rapido e coordinato. Forlì-Cesena dispone oggi di una Protezione civile più moderna, più organizzata e più vicina alle esigenze".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Protezione Civile