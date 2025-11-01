Protezione civile, nuovo piano

Il nuovo piano provinciale di Protezione civile di Forlì-Cesena è stato approvato dalla giunta regionale dell’Emilia-Romagna. Il documento aggiorna la pianificazione per la gestione delle emergenze e rafforza il coordinamento tra istituzioni, enti locali e volontariato.

Si individuano le principali criticità del territorio: i rischi idrogeologici, sismici e idraulici. Le vallate del Bidente, del Rabbi e del Savio restano le aree più esposte a fenomeni di dissesto, mentre l’intera provincia è confermata in zona sismica 2.

"Questo piano – afferma la consigliera regionale Valentina Ancarani – è il risultato di un lavoro tecnico e organizzativo che guarda alla prevenzione. Dopo le difficoltà e i danni subiti nel 2023 e nel 2024, era necessario disporre di una pianificazione aggiornata, costruita con l’esperienza maturata sul campo e con la collaborazione di tutti i soggetti del sistema di Protezione civile". Il documento definisce la struttura operativa e la catena di comando, con tempi di intervento più rapidi. "Non è solo un adempimento amministrativo, ma uno strumento che rafforza la capacità di prevenire e intervenire in modo più rapido e coordinato. Forlì-Cesena dispone oggi di una Protezione civile più moderna, più organizzata e più vicina alle esigenze".