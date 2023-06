Protezione civile: rieletta la presidente

di Matteo Bondi

E’ stato rinnovato il consiglio direttivo dell’associazione di volontariato Protezione Civile ‘Valerio Grassi’ di Forlimpopoli e riconfermata come presidente Marta Benvenuti. Lo scorso venerdì si è svolta l’assemblea del sodalizio che ha votato per eleggere il nuovo consiglio direttivo. La base associativa, composta da 110 soci, ha scelto di esprimersi dando un forte segnale di continuità rispetto al mandato precedente, confermando l’incarico non solo alla precedente, ma ben a quattro dei membri uscenti sui sette complessivi che vanno a comporre l’organo di amministrazione.

Durante la seduta del primo consiglio direttivo, che si è tenuta il 15 giugno, è stata riconfermata nel ruolo di presidente Marta Benvenuti. Nell’assumere per la seconda volta l’incarico, Marta Benvenuti ha espresso un ringraziamento a tutto il Consiglio uscente per l’impegno profuso in questi tre anni particolarmente complessi e ricchi di eventi imprevisti ed emergenziali.

"L’ultimo mandato – ha affermato la presidente – è stato caratterizzato da eventi storici che hanno segnato la vita di tutti, partendo dalla pandemia fino ad arrivare alla recente alluvione che ha colpito duramente il nostro territorio. L’associazione si è confermata come realtà estremamente efficiente negli interventi di emergenza e soprattutto come consesso di persone disponibili animate da quella forte spinta al bene comune che la caratterizza sin dalla fondazione. Il nuovo Consiglio Direttivo è pronto a continuare la strada già intrapresa con nuovi progetti e iniziative mantenendo sempre in primis la divulgazione della cultura di protezione civile. A questo proposito voglio dire grazie a tutte le volontarie e i volontari, il cuore pulsante di questa associazione, per la passione e l’impegno che continuano a profondere. Un ringraziamento speciale – ha concluso la rieletta presidente – va al vice presidente uscente Giuseppe Libretti, che ha coordinato con grande competenza e spirito di solidarietà l’emergenza alluvione che ci ha visto purtroppo protagonisti".

Sono poi state assegnate le altre cariche all’interno del consiglio direttivo. Nello specifico, la vice presidenza è andata a Pier Paolo Parisi, mentre tesoreria e segreteria a Valentina Masoni, a Moreno Chiadini è stata affidata la responsabilità della gestione di mezzi e attrezzature, Nullo Mangelli è stato nominato responsabile delle emergenze, Oriano Lorenzi sarà il responsabile degli eventi e, per concludere, Graziano Rinaldini assume l’incarico della formazione delle nuove leve che entreranno al far parte del gruppo.

Il numero della Protezione Civile Forlimpopoli è 349.6520702 mentre il numero Emergenza Forlimpopoli è 389.232422.