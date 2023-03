Protezione e prevenzione, dibattito con esperti

Domani alle 18 alla sala del Circolo Aurora di corso Garibaldi 80, incontro gratuito e aperto a tutti, organizzato da Assicoop Romagna Futura che avrà come titolo ’Protezione e Prevenzione’.

Il centro del dibattito saranno salute e prevenzione; parteciperà Fabrizio Miserocchi, direttore generale Ior, e Simone Sinatra della direzione della compagnia UnipolSai. Il programma prevede un focus su ciò che è meglio fare per provvedere al benessere per la famiglia e per i singoli, tra tenore di vita attuale e futuro.