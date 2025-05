Protocolli firmati. Così saranno monitorati i fondi

Uniti per la legalità: gli uffici territoriali di Bologna, Forlì-Cesena e Reggio Emilia dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile sono stati i primi a sottoscrivere con i rispettivi comandi provinciali delle Fiamme Gialle specifici protocolli d’intesa per controllare al meglio il flusso e l’uso corretto delle risorse erogate dalla struttura commissariale post-alluvione. I protocolli hanno l’obiettivo di rafforzare il sistema di monitoraggio e di vigilanza sull’esecuzione di opere pubbliche (o di servizi di importo pari o superiore a 40mila euro) relative alle ordinanze, che disciplinano i criteri, le modalità e i termini per la determinazione e l’erogazione dei contributi. Le intese rimarranno operative fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di proroga di anno in anno e di venire estese anche ad altre realtà territoriali.

"Questi protocolli – spiega la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini – sono una garanzia di legalità verso le nostre comunità, e ringrazio a nome della giunta la Guardia di Finanza per questa collaborazione. Siamo forti dell’esperienza positiva del sisma del 2012, quando il lavoro congiunto di istituzioni e forze dell’ordine ha permesso di velocizzare i tempi e garantire una ricostruzione pubblica veloce, senza lasciare spazio a infiltrazioni illecite o opache".

Le intese prevedono che, in qualità di soggetti attuatori degli interventi, gli Uffici Territoriali trasmettano le informazioni alla Guardia di Finanza per prevenire, individuare e contrastare ogni uso illecito delle risorse finanziarie messe a disposizione per la ricostruzione. Ogni ufficio è tenuto a comunicare con cadenza semestrale, al rispettivo comando provinciale della Guardia di Finanza, dati, notizie, informazioni e analisi di contesto; la descrizione della progettualità; il soggetto aggiudicatario; la data di avvio e di fine intervento; e i dettagli delle imprese interessate al progetto, segnalando le eventuali anomalie o elementi di rischio utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria.