Provincia. Cavallucci nuovo vicepresidente

Roberto Cavallucci, sindaco di Meldola, è stato nominato vice presidente della Provincia di Forlì-Cesena dal presidente, Enzo Lattuca. Nella giornata di ieri si è tenuto il consiglio provinciale, il primo dopo le dimissioni di Gessica Allegni da sindaca di Bertinoro e, quindi, quello che ha registrato la decandenza dell’attuale assessora alla cultura della Regione Emilia Romagna e il subentro, nell’assise provinciale, di Monica Rossi, sindaca di Mercato Saraceno.

Nella stessa seduta il presidente Lattuca ha anticipato al consiglio la volontà di nominare vice presidente Cavallucci. La nomina effettiva è stata redatta nel corso del pomeriggio. "Rinnovo un grande augurio a nome dell’intero consiglio a Gessica Allegni per la sua nuova esperienza come assessora regionale alla cultura – ha dichiarato Lattuca –, certo che svolgerà al meglio questo nuovo ruolo, anche per il nostro territorio. Allo stesso tempo do il benvenuto in consiglio a Monica Rossi, prima dei non eletti nella lista ‘Insieme per la Provincia di Forlì-Cesena’ che subentra nella carica di consigliera". Poi ha spiegato la scelta di Cavallucci: "Mantenendo un principio territoriale nell’assegnazione della carica, nomino vicepresidente Roberto Cavallucci, sindaco di Meldola, che ringrazio per la competenza e l’attenzione con cui sta svolgendo il suo ruolo di consigliere provinciale".

Se le deleghe della Allegni (tra cui il Lavoro) passano pari pari a Monica Rossi, anche Cavallucci mantiene la sua competenza sulle infrastrutture viarie per il comprensorio forlivese. La scelta del sindaco di Cesena è stata concordata con gli altri consiglieri di maggioranza che fanno riferimento al Forlivese, il consigliere comunale di Forlì Michele Valli, e la sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini.

