Provincia e Finanza, siglata l’intesa. Monitoraggio dei cantieri post-alluvione

Guardia di Finanza e Provincia hanno siglato un protocollo d’intesa per monitorare i 23 cantieri post-alluvione che partiranno nei prossimi mesi. La Provincia si impegna a comunicare alle Fiamme Gialle informazioni quali il vincitore dell’appalto, eventuali subappalti, l’importo dei lavori, la collocazione del cantiere e via dicendo. Insomma, verrà trasmessa al Comando di piazza Dante Alighieri una sorta di carta d’identità del cantiere. "Senza fare nomi, abbiamo visto che in alcuni casi gli investimenti post-trauma hanno attirato malintenzionati. Con questo protocollo intendiamo evitarlo": così il presidente della Provincia, Enzo Lattuca, riassume il significato del documento. Al suo fianco il colonnello Vito Pulieri, comandante provinciale della Guardia di Finanza. I 23 cantieri hanno un importo di 65 milioni di euro, 61,4 dei quali del Pnrr, quindi con l’obbligo di terminare i lavori entro giugno 2026. "Si tratta – aggiunge Lattuca – di lavori quasi per intero relativi al ripristino di strade danneggiate dagli eventi alluvionali del maggio 2023. Portarli a termine sarà una corsa contro il tempo e quando questo accade, aumentano anche i rischi che soggetti esterni possano avvicinarsi agli appalti. Il protocollo vuole prevenire queste situazioni".

Il colonnello Pulieri conferma "la valenza preventiva del protocollo. Dato che la Provincia è stazione appaltante dei lavori, avremo la possibilità di confrontarci con un unico soggetto, il che agevolerà il nostro lavoro, orientando i controlli in maniera mirata e selettiva". La Provincia manderà trimestralmente alla Guardia di Finanza l’’anagrafica’ delle aziende che hanno vinto gli appalti. Non saranno 23 procedure, ma si procederà inviando 6-7 pacchetti di interventi tra loro omogenei. In caso di sospetto di anomalie, i finanzieri attiveranno l’attività d’indagine. I lavori dei 23 cantieri verranno appaltati entro giugno. Lattuca non esclude che questo protocollo possa poi estendersi ad altri lavori (se non altro quelli economicamente più consistenti) della Provincia. "Sì, sarebbe auspicabile allargarlo ad una certa tipologia di interventi, anche perché capita ogni tanto di avere dubbi. Informare la Guardia di Finanza quando ciò accade rende più facile anche il nostro lavoro". Il protocollo firmato ieri è valido fino al 31 dicembre 2026 e prevede la possibilità di essere rinnovato.

Luca Bertaccini