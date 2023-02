Provincia, fondi per le strade Alla Bidentina 700mila euro

Le strade provinciali del comprensorio forlivese fanno la parte del leone nella distribuzione delle risorse previste nel programma degli asfalti 2023. A disposizione 2,5 milioni per la manutenzione delle strade forlivesi a cui si aggiungono 700mila euro per la messa in sicurezzaallargamento del tratto della Bidentina all’altezza di Castagnolo in Comune di Civitella per un totale di 3.2 milioni.

"Nel 2022 la Provincia ha investito sulle strade del territorio forlivese quasi 2 milioni – precisa il presidente della Provincia Enzo Lattuca – in lavori di manutenzione, asfaltatura e segnaletica orizzontale. Gli interventi hanno riguardato 18 strade provinciali per un’estensione complessiva di circa 25 km che in superficie di pavimentazione asfaltata corrisponde a circa 150.000 mq e con la programmazione prevista in tre anni dovremmo recuperare i disagi ereditati da anni di mancati investimenti e finanziamenti, passando dal criterio dell’emergenza dalla pericolosità del transito e dall’intensità del traffico a quello delle priorità determinate dalla programmazione strutturale".

Soddisfatto anche il consigliere provinciale delegato alle infrastrutture viarie del forlivese Daniele Valbonesi (foto). "La Provincia non ha fondi propri per gli investimenti, – commenta – e siamo legati a linee di finanziamento statali. Sul 2023 abbiamo programmato lavori sulle strade provinciali attraverso 5 diversi canali di finanziamento su 26 strade (solo 6 sono quelle interessate in pianura, ndr) per un importo stimato di 2,5 milioni. Seguendo l’ordine delle priorità concordato, le manutenzioni incidono sull’intero territorio dalle vallate alla pianura. Tra gli interventi il più cospicuo riguarda la SP4 del Bidente, con l’adeguamento funzionale del tratto stradale in località Castagnolo, per un importo di 700mila euro che si aggiunge ai 2,5 milioni di euro e per il quale l’appalto è previsto a giugno. Nonostante gli aumenti dei prezzi, abbiamo programmato anche il completamento della segnaletica orizzontale in tutte le strade del comprensorio forlivese aventi classificazione C".

o.b.