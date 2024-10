Provincia, la squadra di Lattuca. Gessica Allegni vice. A Cavallucci toccano viabilità e montagna

Ieri era il primo giorno di consiglio provinciale per i neo eletti scaturiti dalle elezioni dello scorso 29 settembre. I 12 consiglieri si sono seduti, molti di loro per la prima volta, nei banchi della sala di piazza Morgagni a Forlì. È stato lo stesso presidente, Enzo Lattuca, a spiegare di aver voluto una seduta in presenza, "almeno per questa volta", per potersi conoscere, mentre già dalla prossima sarà attiva la modalità da remoto.

Confermato il risultato delle urne che ha sancito una maggioranza di 7 a 5 per il centrosinistra, il presidente ha reso note le deleghe assegnate al gruppo di maggioranza. Come era nell’aria, Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro, è stata nominata vicepresidente (nella scorsa legislatura era Valentina Ancarani): a lei la delega alle politiche per lo sviluppo economico e relazione con le parti sociali. Al sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, vanno le infrastrutture e viabilità del comprensorio forlivese (che eredita dall’ex sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi), oltre alle politiche per la montagna e alle aree interne. Come già in passato, la delega tocca a un amministratore il cui municipio ha sede lungo una delle strade provinciali più importanti, la Bidentina.

Confermata per Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli, la delega alla programmazione scolastica, formazione professionale, fondi europei. Inoltre è stata nominata a rappresentare in via permanente la Provincia nelle sedute dell’ufficio di presidenza della Conferenza territoriale socio-sanitaria della Romagna (si tratta del ‘parlamentino’ dell’Ausl, in cui i sindaci delle tre province discutono di sanità). A Michele Valli, consigliere comunale a Forlì e segretario del Pd cittadino, va l’edilizia scolastica del comprensorio forlivese.

Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico, mantiene dal precedente mandato la pianificazione urbanistica e pianificazione strategica: gli viene conferito anche il coordinamento delle politiche per il turismo. A Sara Bartolini, sindaca di Roncofreddo, va la delega alle infrastrutture e viabilità del comprensorio cesenate. A Nicola Dellapasqua, sindaco di Savignano sul Rubicone, viene assegnata l’edilizia scolastica del comprensorio cesenate.

Il presidente Lattuca mantiene in capo a sé società partecipate, personale, Protezione civile, riordino istituzionale e coordinamento con le Unioni dei Comuni, politiche di sostegno tecnico-amministrativo ai piccoli Comuni, ricostruzione post-alluvione, bilancio, patrimonio, sistemi informativi, caccia e pesca.

Nel corso della seduta sono stati indicati i capogruppo: per la maggioranza ‘Insieme per le Provincia Forlì-Cesena’ è stato nominato Matteo Gozzoli, mentre il gruppo di opposizione ‘La Provincia di Forlì-Cesena per la Romagna’ ha indicato il consigliere comunale di Cesena, Enrico Castagnoli, di Fratelli d’Italia mentre il gruppo ‘Centrodestra per Forlì-Cesena’ ha nominato capogruppo l’unico suo componente, Marco Catalano, consigliere comunale di Forlì del gruppo Lega.

Matteo Bondi