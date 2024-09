Provincia, oggi si vota. Tre liste a caccia dei seggi. Nuova squadra per Lattuca

Oggi si vota per rinnovare il consiglio provinciale. Dalle 8 alle 20, proprio nel palazzo di piazza Morgagni, sono chiamati a esprimere la loro preferenza non i cittadini – com’era prima della riforma Delrio che ha reso l’ente di ‘secondo livello’ – ma tutti i consiglieri dei 30 comuni che compongono la Provincia di Forlì-Cesena: 406 consiglieri comunali più 30 sindaci.

Le schede nell’urna avranno valori diversi in base alle dimensioni del Comune di provenienza: un consigiere forlivese ‘peso’ 902 punti, un cesenate 744. Poi ci sono i Comuni sopra ai 10.000 abitanti che valgono 227 punti: nel Forlivese solo Bertinoro e Forlimpopoli, mentre nel cesenate sono Cesenatico, Gambettola, San Mauro Pascoli e Savignano. Il peso poi diminuisce fino ai 37 punti di Borghi, Montiano e Verghereto nel Cesenate; Dovadola, Galeata, Portico, Premilcuore, Rocca San Casciano e Tredozio nel Forlivese. Ogni consigliere esprime una sola preferenza.

Non è in discussione il presidente: il mandato del sindaco di Cesena Enzo Lattuca scadrà nel 2025. Forlì-Cesena è semplicemente tra le 41 Province d’Italia che rinnovano il consiglio: come Rimini, Ravenna, Modena, Reggio Emilia e Piacenza. Ferrara e Parma sono invece fra le 7 Province in cui si elegge un nuovo presidente.

Tre le liste in competizione. Una presentata dal centrosinistra (più civici) che comprende Gessica Allegni sindaca di Bertinoro, Sara Bartolini sindaca di Roncofreddo, Eros Brunelli del Movimento 5 Stelle di Forlì, Roberto Cavallucci sindaco di Meldola, Nicola Dellapasqua sindaco di Savignano, Milena Garavini sindaca di Forlimpopoli, Matteo Gozzoli sindaco di Cesenatico, Andrea Guiduzzi consigliere comunale di Savignano, Monica Rossi sindaca di Mercato Saraceno, Michele Valli consigliere comunale di Forlì.

Un’altra lista vede nomi di Fratelli d’Italia, Forza Italia e civici, tutti consiglieri comunali: Valerio Bernabini di Mercato Saraceno, Enrico Castagnoli di Cesena, Marzia Pieraccini di Sogliano, Daniela Saragoni di Forlì, Luciana Ghetti di Rocca San Casciano, Daniele Vallicelli di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Enrico Pieri di Forlì.

Terza lista, presentata a sorpresa a inizio settembre, quella della Lega: Marco Catalano di Forlì, Ombretta Farneti di Mercato Saraceno, Enrico Sirotti Gaudenzi di Cesena, Debora Fabbrica di Premilcuore, Denis Togni di Gambettola e Gaia Fabbri di Mercato Saraceno (sono tutti consiglieri comunali).

Visto che la maggior parte dei comuni di Forlì-Cesena sono di centrosinistra, tale verdetto dovrebbe riflettersi sul nuovo consiglio provinciale: possibile che 7 siano di centrosinistra contro 5 di centrodestra. Meno probabile che si arrivi a un 8 a 4 oppure a un 6 a 6. Ieri ‘Rinnoviamo Forlì’ ha comunicato che la propria consigliera Elena Colangelo voterà per il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci.

Tra i consiglieri eletti, Lattuca distribuirà poi le deleghe, come una volta si sarebbe fatto con gli assessori. Da domani, il territorio forlivese perde le due figure di riferimento per la Provincia: Valentina Ancarani, vicepresidente con delega alla scuola, e Daniele Valbonesi, consigliere con delega alla viabilità. Ancarani non è eleggibile perché non è più in Comune, Valbonesi non si è candidato. Entrambi corrono per un posto in Regione.

