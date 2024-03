Provinciale del Rabbi, lavori al via per sistemare l’asfalto

Domani inizieranno i lavori di ripavimentazione di alcuni tratti stradali provinciali del comprensorio forlivese.

"I lavori – si legge in un comunicato della Provincia – interesseranno la Sp 3 del Rabbi dal confine con la Provincia di Firenze e proseguiranno in direzione Premilcuore. Si interverrà nelle aree maggiormente ammalorate. I lavori dureranno indicativamente 10 giorni".

Il tratto interessato, di circa 7-8 km, è tutto quello a monte di Premilcuore, fino al ponte degli Amedani e poi al passo dei Tre Faggi. L’importo complessivo di spesa ammonta a 350 mila euro. Commenta Daniele Vabonesi, sindaco di Santa Sofia e consigliere provinciale delegato alla viabilità forlivese: "Con questo primo intervento di manutenzione, andiamo a realizzare dei lavori importati sulla Sp3 del Rabbi, che collega due regioni, una strada in sofferenza, che da anni aspetta il ripristino dei tratti più compromessi. Tale ripristino – continua – è particolarmente importante, considerando l’area interna in cui ci troviamo e quanto la viabilità di collegamento sia strategica in collina".

Conclude Valbonesi: "Iniziamo con questo primo blocco di interventi, a cui, nella stessa zona, ne seguiranno altri prima dell’estate".

Il principale motivo? Il 29 giugno questo tratto di strada dissestato (come varie volte questo giornale ha segnalato) darà il benvenuto in Romagna ai corridori del Tour de France, che apriranno la gara più famosa al mondo con la prima tappa Firenze-Rimini. Esiste quindi un motivo ulteriore, dettato dalla sicurezza dell’evento, per procedere al restyling.

Quinto Cappelli