ProVita, ancora polemica sui manifesti: "Discriminatori e transfobici"

Sono varie le associazioni forlivesi che tornano a chiedere la rimozione dei manifesti affissi da ProVita e che sono stati al centro della stessa richiesta anche da parte delle forze di opposizione in consiglio comunale. "L’ennesima campagna discriminatoria contro la comunità Lgbtqia+ – rimarcano le associazioni – che inneggia alle politiche transfobiche e violente messe in atto dall’amministrazione Trump negli Stati Uniti. Il richiamo alla fantomatica ideologia gender, l’attacco alle progettazioni nelle scuole, sono lo spauracchio dietro cui trincerare posizioni omofobe e transfobiche, mistificando la realtà".

Le associazioni che hanno chiesto ieri la rimozione dei manifesti da parte del Comune di Forlì sono: Forum delle donne di Forlì, Un secco no, Udu, Famiglie Arcobaleno, Forlì Città Aperta, Spazio2030 Anpi, Circolo Uaar Forli-Cesena, Gruppo di Ricerca Femminismi Forlì Station To Station, Anpi provinciale, VoceDonna, Collettivo Rea, Collettivo Monnalisa, Biblioteca Intersezionale ‘Iris Versari’, Libera Forlì-Cesena, No Megastore, Adl Cobas Forlì-Cesena, Cgil, Centro Pace, Consulta Laica Forlivese, Tavolo permanente delle Associazioni contro la violenza alle donne Forlì.

"In un momento storico in cui assistiamo a un pericoloso aumento dei casi di violenza e discriminazione ai danni delle comunità marginalizzate – prosegue la nota delle associazioni scriventi –, non abbiamo bisogno di manifesti che fomentino odio e allarmismi, ma di politiche per le pari opportunità e per il contrasto alle discriminazioni di genere e per orientamento sessuale, fuori e dentro le scuole".

A sua volta, anche condividendo nel merito le considerazioni delle associazioni, Michele Procicchiani del Nuovo Psi ritiene che non si debba comunque ledere la libertà di espressione di coloro che hanno affisso i manifesti. "Anche quando un messaggio ci risulta sgradevole o contrario ai nostri principi – dice l’esponente del Nuovo Psi in una nota –, la libertà di esprimerlo nei limiti sanciti dalla legge e nel rispetto della dignità altrui, è un elemento distintivo di una società democratica e pluralista".

Matteo Bondi