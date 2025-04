Psicologia, oggi. Gianpaolo Contestabile presenta il suo libro

Oggi alle 17 presso la sede di Forlì Città Aperta in Via Fossato Vecchio 2/d si terrà la presentazione del libro ’Psicologia della resistenza’ di Gianpaolo Contestabile, cofondatore di Brigata Basaglia e dottorando in Psicologia Sociale a Città del Messico.

In dialogo con l’autore, si affronteranno i temi della salute mentale e del sistema capitalista, che responsabilizza la persona singola perfino nella malattia. Si toccherà anche il bisogno opposto di collettivizzare la salute mentale, ripensando l’approccio ad essa e guardando ad altre modalità decoloniali e di comunità.

Contestabile rifletterà infine su cosa succede quando la salute mentale viene usata come arma nei Centri per l’immigrazione (Cpr), nelle prigioni e nei reparti psichiatrici.