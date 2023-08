Pubblicato il bando per le borse di studio

È online il bando per la concessione di borse di studio per l’anno scolastico 20232024; il termine per le domande scade alle 18 del 26 ottobre. I contributi sono destinati ai residenti in Regione, di età non superiore ai 24 anni, nati a partire dall’111999 e che frequentano le scuole superiori. Saranno finanziate le richieste in base all’Isee del nucleo familiare. Nello stesso periodo è aperto anche il bando per i contributi ai libri di testo.