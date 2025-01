PubliOne ha spento 30 candeline con 4,6 milioni e 22 dipendenti

PubliOne, agenzia di comunicazione integrata con sedi a Forlì, Milano e Napoli, ha celebrato nel 2024 i 30 anni di attività consolidando la propria posizione nel settore, offrendo i propri servizi ad oltre 30 aziende e gestendo marchi importanti, tra cui Unieuro, Cia-Conad, Famila, Cisa, Cosmogas, Martini Alimentare e Vecchio Amaro del Capo. Fondata nel 1994 da Loris Zanelli, attuale amministratore delegato dell’agenzia, nel 2023 PubliOne ha chiuso con un fatturato di 4,6 milioni e 22 dipendenti. La società ha un legame profondo con il territorio, come dimostrano iniziative come il concorso ’Scrivi la tua ricetta-vinci un anno di spesa’, giunto alla 10ª edizione, collaborando con i punti vendita Famila e Svelto A&O in Romagna e Marche.

Inoltre, l’agenzia partecipa da anni al Pmi day organizzato da Confindustria, offrendo agli studenti l’opportunità di avvicinarsi al mondo del lavoro e rafforzando il legame tra scuola e impresa. Ancora PubliOne promuove pratiche green come il car sharing per i dipendenti, l’utilizzo di materiali compostabili, il riciclo dei rifiuti e l’impiego della carta riciclata. A Forlì supporta l’Istituto professionale Ruffilli per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, oltre a sostenere iniziative culturali come Ibrida Festival, che si occupa di indagare e divulgare le produzioni audiovisive sperimentali. PubliOne intende continuare il proprio percorso di crescita e innovazione, proponendosi come modello di eccellenza nel panorama del marketing strategico e della comunicazione in Italia.

Gianni Bonali