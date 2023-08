PubliOne: "Sarebbe bello il ‘giornale sospeso’"

‘Due is mej che one!’, diceva una volta la pubblicità. E allora proprio PubliOne Società Benefit, il cui nome contiene il numero ‘one’ e che da decenni di occupa di comuniciazione, ha deciso di sposare una iniziativa volta a incentivare la diffusione e la lettura del quotidiano. Così andando a comprare Il Resto del Carlino si avranno due copie del giornale, una da leggere e una da donare.

"È bello immaginare che qualcuno forse inventerà il ‘giornale sospeso’, ispirandosi alla tradizione partenopea del caffè lasciato pagato al bar per chi non può comprarlo", dice il ceo e owner di PubliOne Società Benefit Loris Zanelli: "Noi di PubliOne crediamo nel valore della cultura e nella sua divulgazione. I quotidiani hanno un ruolo fondamentale nella diffusione di una informazione ordinata e autorevole, per questo, in qualità di società benefit, partecipiamo con entusiasmo a questa iniziativa perché siamo convinti che possa realmente sostenere e incentivare la lettura dei quotidiani, un vero patrimonio culturale".

PubliOne, da molti anni, ha intrapreso un percorso naturale e consapevole diventando una ‘società benefit’. Già in passato, l’agenzia ha avviato progetti di responsabilità sociale, spinti da una sensibilità innata nel voler contribuire alla comunità, ad esempio attraverso iniziative di formazione rivolte a studenti e insegnanti. Oltre a dedicarsi con attenzione all’impatto ambientale delle sue attività, PubliOne ha sempre posto al centro le persone: collaboratori, aziende partner e fornitori. Questo approccio non riguarda solo l’etica, ma è un atteggiamento positivo che permea il lavoro dell’agenzia, riflettendosi in ogni sua azione. Nella nuova veste di società benefit, PubliOne rafforza il suo impegno nel comunicare buone prassi e buone pratiche per una cultura di impresa sostenibile, e per questo affianca soggetti pubblici e privati nelle scelte strategiche e nella governance per l’implementazione di percorsi innovativi.

"Ci impegniamo a sviluppare idee, progetti imprenditoriali e attività che siano di interesse per la comunità, mettendo al centro la sostenibilità ambientale e socio-economica", spiega ancora Zanelli che è anche nel consiglio di amministrazione di Ads, Accertamenti Diffusione Stampa, istituto che certifica i dati di tiratura e diffusione relativi alle più importanti testate italiane, sia cartacee che digitali. Un doppio ruolo che rafforza la convinzione di avere il dovere di partecipare al rinnovamento della società con azioni concrete che partono dal territorio dove affondano le radici di PubliOne.