Pucci al PalaGalassi dopo il malore: "Grazie per essere tornati in tanti"

"Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti…": con queste parole il comico Andrea Pucci aveva lasciato il palco del Gran teatro PalaGalassi di Forlì il 28 marzo scorso, dopo circa mezz’ora dall’inizio dello spettacolo "30 anni... e non sentirli", ritirandosi dietro alle quinte, con gli spettatori stupiti e preoccupati.

L’artista milanese Pucci (pseudonimo di Andrea Baccan), 60 anni, è ritornato sul palco forlivese venerdì sera per recuperare la data, davanti ad una platea di oltre tremila persone. "Prima di tutto voglio ringraziare gli operatori sanitari presenti che mi hanno assistito in quella occasione – ha detto il comico –, poi voi spettatori per avermi aspettato con pazienza e di essere così numerosi, per un colpo d’occhio veramente emozionante". L’artista ha poi postato ieri mattina sui suoi social un video in cui appunto ringrazia i tanti spettatori presenti, facendo una carrellata su un palasport pieno ed entusiasta.

Pucci dopo il malore ha effettuato una Tac coronarica e subito un’operazione: "In tanti si sono interessati alla mia salute e mi hanno mandato migliaia di messaggi", ha raccontato commosso. All’inizio dello spettacolo ha ricordato in tono scherzoso i momenti prima dell’intervento, con il timore per ciò che lo aspettava. Quindi nello show "30 anni... e non sentirli" ha ripercorso la sua carriera, attraverso aneddoti personali, osservazioni sulla vita moderna e temi come le relazioni di coppia, il lavoro e la tecnologia.

Battute anche irriverenti con intermezzi musicali eseguiti da una band dal vivo guidata dal maestro Carlo Palmas, con alcuni brani storici interpretati anche dallo stesso Andrea Pucci, con il pubblico che a seguirlo cantando, ballando, con il Palafiera avvolto da luci e suoni, in un’atmosfera elettrica e divertente.

Lo stile comico di Pucci si basa su un linguaggio diretto, un ritmo serrato e una grande dose di autoironia, con l’obiettivo di far sempre ridere il pubblico. Gli spettatori si sono spesso riconosciuti nelle situazioni raccontate, in un clima di complicità che li ha fatti sentire parte di uno show che ha alternato momenti esilaranti ed altri più profondi e intimi, fra paure e la voglia di vivere la vita con ottimismo e leggerezza.

Gianni Bonali