‘Pugni pesanti’ di Campitelli apre la stagione 2024 a Rocca

Con lo spettacolo ‘Pugni pesanti’ di e con Denis Campitelli riprenderà sabato la stagione al teatro Italia di Rocca San Casciano (informazioni, prenotazioni e campagna abbonamenti 376.1224452 e anche prenotazioni on line). Spiega il direttore artistico Gianluca Dini: "Lo spettacolo ci racconta di guerra, di prigionia e di pugilato, con la storia vera di riscatto e libertà di un prigioniero di guerra che a colpi di pugni di guantone riesce a raggiungere la libertà. Ma è una storia non solo di scontro, ma anche di incontro con altre culture, altre lingue, altre genti tutte interpretate dal poliedrico Denis". La storia è ambientata durante la seconda guerra mondiale, dove protagoniste sono le mani, quelle di Anselmo Mambelli, giovane contadino romagnolo, che nel 1940 finisce dentro l’infernale giostra della guerra e viene spedito a combattere in Nord Africa. Anselmo è abituato a combattere, ma sul ring. Da anni si diletta con l’arte della boxe ed è già un piccolo campione dei pesi welter. Nel suo paese i suoi pugni sono molto conosciuti: veloci, abili e pesanti. Ma la guerra è un’altra cosa. Quando si combatte non si saluta l’avversario, non gli si stringe la mano e non esiste l’incontro: l’unica regola è vincere o sopravvivere allo scontro. Si tratta di un racconto avvincente di un ragazzo italiano, che, a colpi di guantone, riuscì a sopravvivere agli orrori della guerra. Tratto da un’incredibile storia vera.

q.c.