Forlì, 50mila pulcini messi in salvo con un robot elettrico dai vigili del fuoco

Forlì, 27 maggio 2023 – Ieri pomeriggio a S. Sofia, in un allevamento avicolo in località Bucchio, interessato da una frana, circa 50mila pulcini sono stati salvati e recuperati, e sono stati messi in sicurezza anche due serbatoi di gpl. Nessuna persona è stata coinvolta, ma sono stati ingenti i danni.

Il salvataggio a Forlì da parte dei vigili del fuoco di 50mila pulcini

I vigili del fuoco avevano effettuato un sopralluogo, già il 24 maggio, per verificare lo stato dei capannoni dell'allevamento e dei serbatoi, poi in serata il nucleo Nbcr (nucleare - biologico - chimico - radiologico) di Venezia, specializzato in sostanze pericolose e travasi, ha provveduto alla messa in sicurezza e alla bonifica dei due bomboloni.

La mattina del giorno seguente, sono iniziate le operazioni di recupero degli animali. A causa delle precarie condizioni di stabilità di uno dei due capannoni si è reso necessario l'utilizzo di un mezzo speciale, Trypper, un robot elettrico cingolato, con il quale i vigili del fuoco hanno spinto i pulcini verso le vie di uscita per essere tratti in salvo.

Sul posto presenti sei squadre e diversi mezzi, tra cui due Nbcr, un carro crolli, due Aps (auto pompa serbatoi) e mezzi fuoristrada. Il funzionario del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena ha coordinato le operazioni sul campo. Presente anche il medico veterinario dell'Asl di competenza.