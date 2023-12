Pulizia all’ex Eridania. Lavori per 100mila euro. I timori di Italia Nostra

Alcuni forlivesi l’avranno già notato: all’ex Eridania, acquisita dal Comune nel febbraio scorso, sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria della vegetazione, nonché la sostituzione di parte della recinzione perimetrale per un importo di 100mila euro. "Prima di ragionare in maniera concreta sulla parte progettuale di recupero dell’edificio – spiega l’assessore Giuseppe Petetta – era necessario avviare un primo intervento di manutenzione straordinaria dell’intera area per ripulirla da alberature infestanti, rimuovere situazioni di pericolo e garantire l’accessibilità al sito da parte di personale tecnico e studiosi".

Ma ecco come si svolgono i lavori: "In prima battuta sono previsti interventi con mezzi meccanici e a mano di decespugliamento e disboscamento di essenze vegetali spontanee, sfalcio della vegetazione erbacea o infestante che pregiudica l’igienicità e la sicurezza dell’area, con l’obiettivo di ripristinare i luoghi per il libero passaggio delle persone e lo svolgimento delle attività manutentive e di presidio. Una volta fatto, procederemo con la messa in sicurezza della recinzione perimetrale lungo via Gorizia e in adiacenza a fabbricati privati ed edifici pubblici confinanti con l’intero complesso, che prevede condizioni di instabilità, discontinuità e varchi pericolosi. Questi lavori costituiscono un primo passo necessario per garantire all’area una condizione di decoro e sicurezza che permetta di fruirne per visite di studio e progettuali".

L’operazione, però, preoccupa l’associazione Italia Nostra che rivendica di essersi interessata dell’ampia area di pertinenza fin dalla chiusura dello zuccherificio, nel 1972. "In questi giorni – scrive il direttivo dell’associazione in una nota – abbiamo assistito insieme con le associazioni ambientaliste e i naturalisti forlivesi al taglio della vegetazione sviluppatasi spontaneamente in oltre 50 anni fino a creare un vero e proprio polmone di verde, ora più che mai necessario per la qualità stessa della vita nella città". I timori? Riguardano l’ecosistema e la fauna. "Si è detto che si procede per consentire di accedere agli edifici ‘in sicurezza’, ma anche per il timore degli abitanti nella zona per una fauna indesiderata, ma la recente ‘pulizia’ rischia invece di creare vuoti velocemente colmati di rifiuti e perdita di possibilità di recupero mirato della copertura del suolo esistente, senza neppure liberare le fondazioni degli edifici dalle radici infestanti. Chiediamo all’amministrazione, oltre alla tutela delle specie protette e nidificanti censite nell’area, anche un programma condiviso per gli eventuali abbattimenti ulteriori, in vista di un piano mirato di manutenzione del verde per il contesto di vegetazione spontanea in tutta l’area".