Pulizia delle fossette stradali, interventi in corso sul territorio

Lungo la viabilità extraurbana del territorio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole sono in corso lavori di pulizia delle fossette stradali. Già eseguiti gli interventi a Sadurano e lungo le vie Ciola, Rio Cozzi-Converselle, Biondina-Mercatina, nei prossimi giorni una squadra operaia esterna interverrà nelle vie Bagnolo-Zanetta-Savelli, Bernardina-Sant’Antonio in Gualdo-Virano e via Nazionale da Pieve Salutare al confine con

il Comune di Dovadola.

Il Comune raccomanda pertanto massima prudenza nel transito nelle località coinvolte.